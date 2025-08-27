miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 07:13
Ruta 9.

Loteo Jacarandá: tu oportunidad en El Ceibal con infraestructura avanzada y financiación flexible

El Loteo Jacarandá, ubicado en la nueva Zona Sur de El Ceibal sobre la Ruta 9, ofrece lotes desde 450 m².

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Loteo Jacarandá en El Ceibal

Loteo Jacarandá en El Ceibal

El Loteo Jacarandá, ubicado en la nueva Zona Sur de El Ceibal (Ruta 9, km 14), ofrece lotes desde 450 m² con todos los servicios necesarios para una vida cómoda y conectada. El barrio cuenta con agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, calles enripiadas, cordón cuneta, una laguna y juegos infantiles, brindando un entorno ideal para familias y emprendedores.

Plaza en el Loteo Jacarandá
Jujuy.

Gran barrileteada y apertura de la plaza en el Loteo Jacarandá
Loteo Jacarandá
Increíble.

Loteo Jacaranda: sigue avanzando en El Ceibal

Con un avanzado nivel de obras de infraestructura, el proyecto hoy cuenta con calles enripiadas, alumbrado LED en acceso principal y colectora, postes listos para cableado y espacios recreativos como plaza infantil y laguna.

¡Aprovechá la promoción por pago de contado con un 20% de descuento hasta el 30 de agosto! Además, podés adquirir tu terreno con solo $1.000.000 como anticipo y financiar en hasta 120 cuotas desde $170.834, con cuotas variables según el índice de la construcción (ICAC).

Loteo Jacarandá en El Ceibal
Loteo Jacarandá en El Ceibal

Loteo Jacarandá en El Ceibal

Para los que quieran conocer loteo Jacarandá en El Ceibal y planificar su futuro hogar y realizar la inversión soñada, el equipo de asesores de la empresa los espera este jueves 28 de agosto en el acceso al barrio con la Oficina Móvil, de 13.00 a 18.00 horas para obtener toda la info necesaria y así poder realizar una inversión inteligente.

Para más información comunicarse con la empresa al 388 462 4099 o acercarse a la oficina comercial en José de la Iglesia 1390 - San Salvador de Jujuy.

La Escuela deEducación Técnica 1 tendrá la primera carroza autónoma en la FNE 2025 video
Innovación.

FNE 2025: la Escuela de Educación Técnica N° 1 tendrá la primera carroza autónoma

Por  Claudio Serra

