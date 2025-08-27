Loteo Jacarandá: tu oportunidad en El Ceibal con infraestructura avanzada y financiación flexible

Loteo Jacarandá en El Ceibal

El Loteo Jacarandá, ubicado en la nueva Zona Sur de El Ceibal (Ruta 9, km 14), ofrece lotes desde 450 m² con todos los servicios necesarios para una vida cómoda y conectada. El barrio cuenta con agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, calles enripiadas, cordón cuneta, una laguna y juegos infantiles, brindando un entorno ideal para familias y emprendedores.

Con un avanzado nivel de obras de infraestructura, el proyecto hoy cuenta con calles enripiadas, alumbrado LED en acceso principal y colectora, postes listos para cableado y espacios recreativos como plaza infantil y laguna.

¡Aprovechá la promoción por pago de contado con un 20% de descuento hasta el 30 de agosto! Además, podés adquirir tu terreno con solo $1.000.000 como anticipo y financiar en hasta 120 cuotas desde $170.834, con cuotas variables según el índice de la construcción (ICAC).

Loteo Jacarandá en El Ceibal Loteo Jacarandá en El Ceibal Para los que quieran conocer loteo Jacarandá en El Ceibal y planificar su futuro hogar y realizar la inversión soñada, el equipo de asesores de la empresa los espera este jueves 28 de agosto en el acceso al barrio con la Oficina Móvil, de 13.00 a 18.00 horas para obtener toda la info necesaria y así poder realizar una inversión inteligente. Para más información comunicarse con la empresa al 388 462 4099 o acercarse a la oficina comercial en José de la Iglesia 1390 - San Salvador de Jujuy. Contenido externo

