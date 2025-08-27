miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 14:03
Tránsito.

Nuevo accidente en avenida Hipólito Yrigoyen

La intersección de av. Hipólito Yrigoyen y Marconi fue escenario de un nuevo hacho vial entre un automóvil y una motocicleta. Los vecinos están preocupados.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nuevo accidente en avenida Hipólito Yrigoyen

Nuevo accidente en avenida Hipólito Yrigoyen

Señalización de la modalidad de transito sobre avenida Hipólito Yrigoyen y Marconi

Señalización de la modalidad de transito sobre avenida Hipólito Yrigoyen y Marconi

Una de las vecinas de la zona, comentaba a Canal 4 la frecuencia con la que se dan estos siniestros viales, los cuales llegan a ser reiterados durante la semana lo que llevó a los vecinos a mantener una contabilidad de los mismos.

Los vecinos de avenida Hipólito Yrigoyen contabilizaron la cantidad de accidentes

“Yo soy vecina, vivo a una cuadra” comenzaba comentando mientras agregaba, “este es el accidente N° 42, tenemos contabilizados los accidentes, sentimos todos los días el golpe. No hay señalización”.

La zona mantiene modalidades en el transito las cuales fueron necesarias mientras se realizaban las obras de repavimentación de la avenida Hipólito Yrigoyen; sin embargo la falta de señalización adecuada y el desconocimiento de conductores hacen que este lugar sea el punto indicado para que de manera frecuente se produzcan hechos viales con mayor grado de siniestralidad.

avenida Hipólito Yrigoyen
Nuevo accidente en avenida Hipólito Yrigoyen

Nuevo accidente en avenida Hipólito Yrigoyen

Con respecto a los horarios más preocupantes, la vecina detallaba, “Llega el mediodía; las personas van a buscar a los chicos al colegio o salen de trabajar; y acá no hay señalización y todo el mundo pasa. A la mañana, desde las 7 de la mañana, también se dan accidentes de tránsito”

Estamos cansados, hay muchísimos accidentes” finalizaba la vecina que este miércoles 27 de agosto fue testigo del siniestro vial 42 en una de las esquinas más transitadas en horarios picos por conductores y peatones de la capital jujeña.

Señalización
Señalización de la modalidad de transito sobre avenida Hipólito Yrigoyen y Marconi

Señalización de la modalidad de transito sobre avenida Hipólito Yrigoyen y Marconi

