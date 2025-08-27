Nuevo accidente en avenida Hipólito Yrigoyen Señalización de la modalidad de transito sobre avenida Hipólito Yrigoyen y Marconi

Para los involucrados “solo fue un susto” sin embargo, la intersección entre avenida Hipólito Yrigoyen y avenida Marconi llama la atención por la cantidad de siniestros viales que se registran de manera reiterada.

Una de las vecinas de la zona, comentaba a Canal 4 la frecuencia con la que se dan estos siniestros viales, los cuales llegan a ser reiterados durante la semana lo que llevó a los vecinos a mantener una contabilidad de los mismos.

Embed - Nuevo accidente en avenida Hipólito Yrigoyen Los vecinos de avenida Hipólito Yrigoyen contabilizaron la cantidad de accidentes “Yo soy vecina, vivo a una cuadra” comenzaba comentando mientras agregaba, “este es el accidente N° 42, tenemos contabilizados los accidentes, sentimos todos los días el golpe. No hay señalización”.

La zona mantiene modalidades en el transito las cuales fueron necesarias mientras se realizaban las obras de repavimentación de la avenida Hipólito Yrigoyen; sin embargo la falta de señalización adecuada y el desconocimiento de conductores hacen que este lugar sea el punto indicado para que de manera frecuente se produzcan hechos viales con mayor grado de siniestralidad.

avenida Hipólito Yrigoyen Nuevo accidente en avenida Hipólito Yrigoyen Con respecto a los horarios más preocupantes, la vecina detallaba, “Llega el mediodía; las personas van a buscar a los chicos al colegio o salen de trabajar; y acá no hay señalización y todo el mundo pasa. A la mañana, desde las 7 de la mañana, también se dan accidentes de tránsito” “Estamos cansados, hay muchísimos accidentes” finalizaba la vecina que este miércoles 27 de agosto fue testigo del siniestro vial 42 en una de las esquinas más transitadas en horarios picos por conductores y peatones de la capital jujeña. Señalización Señalización de la modalidad de transito sobre avenida Hipólito Yrigoyen y Marconi

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.