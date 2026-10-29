Maratón de lectura en el Complejo José Hernández: alumnos de primaria presentaron sus obras literarias

El Complejo Educativo José Hernández llevó adelante una maratón de lectura en la que los estudiantes compartieron las experiencias literarias desarrolladas durante el ciclo lectivo. La propuesta reunió a alumnos de primero a séptimo grado del nivel primario y contó también con la participación de niños de sala de cinco del nivel inicial.

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Claudia Segura, coordinadora pedagógica de la institución, explicó que la actividad busca visibilizar los aprendizajes alcanzados durante el año a través de distintas experiencias de lectura y escritura, tanto en la alfabetización inicial como en la avanzada.

"Hoy estamos viviendo un espacio de maratón de lectura donde se presenta la experiencia literaria que han vivido los niños a lo largo de todo el año" "Hoy estamos viviendo un espacio de maratón de lectura donde se presenta la experiencia literaria que han vivido los niños a lo largo de todo el año"

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación de un libro de poemas elaborado por estudiantes de tercer grado, a partir de las lecturas de obras de la escritora Cecilia Pisos, autora que trabajaron durante el año escolar.

La producción no solo se presentó en formato escrito, sino también mediante una representación teatral y una versión digital, aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles en el establecimiento.

Segura explicó que estas actividades forman parte de los itinerarios lectores que acompañaron a los alumnos durante todo el año, con propuestas que permiten explorar distintos autores y géneros literarios.

La lectura y la tecnología como herramientas de aprendizaje

La coordinadora pedagógica remarcó la importancia de generar experiencias significativas que acerquen a los chicos a la literatura y fortalezcan sus capacidades de lectura y escritura.

"La lectura y la escritura son procesos complejos. Acercar a los niños a experiencias literarias significativas es una forma también de ayudarlos a apropiarse de una cultura amplia y enriquecedora", expresó.

Además, señaló que el uso de herramientas digitales también forma parte de las estrategias educativas, siempre que exista un acompañamiento pedagógico adecuado.

En ese sentido, destacó que las pantallas y los dispositivos tecnológicos pueden complementar las actividades tradicionales de alfabetización, sin reemplazar la importancia del libro físico.

Las familias participaron de la maratón de lectura

La jornada también contó con la presencia de padres y familiares, quienes acompañaron a los estudiantes durante las presentaciones de sus producciones literarias.

Desde la institución destacaron que la participación familiar resulta fundamental para fortalecer los procesos educativos y compartir los avances de los niños.

"Es una experiencia de mucho aprendizaje, de mucha riqueza que compartimos con las familias que siempre nos acompañan y nos apoyan en estas iniciativas" "Es una experiencia de mucho aprendizaje, de mucha riqueza que compartimos con las familias que siempre nos acompañan y nos apoyan en estas iniciativas"

El objetivo es presentar el libro en la Feria del Libro de Jujuy

Como parte de la propuesta, el colegio prevé difundir la producción literaria de los estudiantes de tercer grado en formato digital para que pueda llegar a un público más amplio. También se realizaron algunos ejemplares impresos.

La coordinadora pedagógica adelantó que uno de los objetivos de la institución es presentar la obra en la Feria del Libro de Jujuy durante 2027, para compartir el trabajo realizado por los niños con la comunidad.

De esta manera, la maratón de lectura permitió reunir las producciones desarrolladas durante el año y mostrar distintas formas de integrar la literatura, el teatro y la tecnología dentro del proceso educativo.