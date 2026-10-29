jueves 29 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2026 - 15:09
Jujuy.

Maratón de lectura en el Complejo José Hernández: alumnos de primaria presentaron sus obras literarias

Estudiantes de primero a séptimo grado participaron de una jornada de lectura y escritura con obras teatrales, poemas y recursos digitales

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Maratón de lectura en el Complejo José Hernández: alumnos de primaria presentaron sus obras literarias

Maratón de lectura en el Complejo José Hernández: alumnos de primaria presentaron sus obras literarias

El Complejo Educativo José Hernández llevó adelante una maratón de lectura en la que los estudiantes compartieron las experiencias literarias desarrolladas durante el ciclo lectivo. La propuesta reunió a alumnos de primero a séptimo grado del nivel primario y contó también con la participación de niños de sala de cinco del nivel inicial.

Lee además
Alumnos de 6to del José Hernández junto a la seño Gelmetti. 
Jujuy.

Alumnos del José Hernández representarán a Jujuy a nivel nacional en la Feria de Ciencias
Candelaria Mayans.
Jujuy.

FNE 2026: la representante del José Hernández impulsa un mensaje de conciencia e inclusión

Claudia Segura, coordinadora pedagógica de la institución, explicó que la actividad busca visibilizar los aprendizajes alcanzados durante el año a través de distintas experiencias de lectura y escritura, tanto en la alfabetización inicial como en la avanzada.

"Hoy estamos viviendo un espacio de maratón de lectura donde se presenta la experiencia literaria que han vivido los niños a lo largo de todo el año" "Hoy estamos viviendo un espacio de maratón de lectura donde se presenta la experiencia literaria que han vivido los niños a lo largo de todo el año"

Alumnos de tercer grado escribieron un libro de poemas

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación de un libro de poemas elaborado por estudiantes de tercer grado, a partir de las lecturas de obras de la escritora Cecilia Pisos, autora que trabajaron durante el año escolar.

La producción no solo se presentó en formato escrito, sino también mediante una representación teatral y una versión digital, aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles en el establecimiento.

Segura explicó que estas actividades forman parte de los itinerarios lectores que acompañaron a los alumnos durante todo el año, con propuestas que permiten explorar distintos autores y géneros literarios.

La lectura y la tecnología como herramientas de aprendizaje

La coordinadora pedagógica remarcó la importancia de generar experiencias significativas que acerquen a los chicos a la literatura y fortalezcan sus capacidades de lectura y escritura.

"La lectura y la escritura son procesos complejos. Acercar a los niños a experiencias literarias significativas es una forma también de ayudarlos a apropiarse de una cultura amplia y enriquecedora", expresó.

Además, señaló que el uso de herramientas digitales también forma parte de las estrategias educativas, siempre que exista un acompañamiento pedagógico adecuado.

En ese sentido, destacó que las pantallas y los dispositivos tecnológicos pueden complementar las actividades tradicionales de alfabetización, sin reemplazar la importancia del libro físico.

Las familias participaron de la maratón de lectura

La jornada también contó con la presencia de padres y familiares, quienes acompañaron a los estudiantes durante las presentaciones de sus producciones literarias.

Desde la institución destacaron que la participación familiar resulta fundamental para fortalecer los procesos educativos y compartir los avances de los niños.

"Es una experiencia de mucho aprendizaje, de mucha riqueza que compartimos con las familias que siempre nos acompañan y nos apoyan en estas iniciativas" "Es una experiencia de mucho aprendizaje, de mucha riqueza que compartimos con las familias que siempre nos acompañan y nos apoyan en estas iniciativas"

El objetivo es presentar el libro en la Feria del Libro de Jujuy

Como parte de la propuesta, el colegio prevé difundir la producción literaria de los estudiantes de tercer grado en formato digital para que pueda llegar a un público más amplio. También se realizaron algunos ejemplares impresos.

La coordinadora pedagógica adelantó que uno de los objetivos de la institución es presentar la obra en la Feria del Libro de Jujuy durante 2027, para compartir el trabajo realizado por los niños con la comunidad.

De esta manera, la maratón de lectura permitió reunir las producciones desarrolladas durante el año y mostrar distintas formas de integrar la literatura, el teatro y la tecnología dentro del proceso educativo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alumnos del José Hernández representarán a Jujuy a nivel nacional en la Feria de Ciencias

FNE 2026: la representante del José Hernández impulsa un mensaje de conciencia e inclusión

FNE 2026: el Complejo José Hernández coronó a Candelaria Mayans como representante

FNE 2026: Canal 4 transmite en vivo la elección del Complejo Educativo José Hernández

Suicidio adolescente en Jujuy: se registraron 87 casos entre 2017 y 2024

Lo que se lee ahora
ingreso a primer ano 2027 en jujuy: las 14 escuelas que tendran examen este jueves 29 de octubre
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

La suspensión de clases será en los secundarios donde se tome el examen de ingreso. Los alumnos de primaria que deban rendir tendrán la inasistencia justificada.

Ingreso a primer año 2027: este jueves no habrá clases en 14 colegios de Jujuy

Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional.
Medidas.

Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional y el CEDEMS de Jujuy adhiere al reclamo

Ingreso a primer año 2027: largas filas y expectativa en los 14 colegios que toman examen en Jujuy video
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: largas filas y expectativa en los 14 colegios que toman examen en Jujuy

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre

AUH.
País.

AUH en noviembre de 2026: cuánto se cobra con el aumento y cómo consultar la fecha de pago

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel