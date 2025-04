María Eugenia Talerico: "Cuando se ponen de acuerdo los Fiscales, la víctima queda totalmente desprotegida"

María Eugenia Talerico María Eugenia Talerico estará en Sin Límites.

En este sentido habló de una situación “muy particular que sucedió en la Ciudad de San Salvador de Jujuy donde ha habido algún abuso de autoridad importante entre la policía y el Fiscal a cargo de la investigación”, explicó la profesional y aseveró que “a partir de ahí observamos una desprotección de la víctima muy importante, porque cuando se ponen de acuerdo los Fiscales en este Código, la víctima queda totalmente desprotegida con algunos artilugios o vacíos que tiene el mismo. Realmente estamos peleando contra todo un sistema de fiscales”, sostuvo la Dra. Talerico ante un caso testigo que tuvo lugar en la provincia.

“IRREGULARIDAD MANIFIESTA Y ABUSO DE PODER”

Sobre este caso particular, la Dra. aseveró que “acá se ha demostrado que si se ponen de acuerdo entre los que están haciendo las cosas mal, es difícil proteger a las víctimas. Tenemos en este caso una víctima que tiene la posibilidad de tener a sus abogados para hacer justicia, una tutela judicial efectiva y estamos resistiendo contra el sistema”.

“Tenemos una audiencia en Salta para ver si logramos que, frente a una resistencia muy importante que tiene el sistema por un tema formal, nos habiliten la discusión para proteger los derechos de la víctima”, adelantó.

En relación a la participación de los jueces de control ante las irregularidades que puedan darse en la epata de investigación y, la corrección de los magistrados en caso de ser necesaria, la abogada sostuvo que “en algunos casos sí, pero hay alguna situación en particular que saben muy bien los fiscales en cómo decidir alguna cuestión, que en este caso es desestimar una denuncia para no darle la oportunidad a la víctima de asumir un rol. Esto es muy técnico, pero es la de convertir la acción para asumir un rol muy importante en protección de sus propios derechos. Hay artilugios donde usted, en lugar de usar una palabra usa otra y ahí no entra el Juez para poder considerar o revisar lo que los Fiscales han hecho”, agregó.

En relación al caso testigo de Jujuy la Dra. Talerico expresó que “hay una irregularidad manifiesta, ha habido un abuso por parte de la autoridad y los fiscales se ponen de acuerdo, uno para desistir y el revisor para decir que está bien el desestimiento y ahí no hay “tutía”.

“Encima, cuando la víctima quiere entrar le dice, no, usted no tiene derecho porque en lugar de aplicar un criterio de oportunidades y sí dimos que era una desestimación, ahí quedamos afuera del proceso y es por lo que estamos viniendo a pelear”, aclaró Talerico.

“Hemos tenido la verdad una actuación de una jueza ejemplar, justamente es la que quizás está abriendo la puerta que nos dé la posibilidad de pelear. Así que, bueno, es un sistema más chico porque acá se conocen todos y entonces a veces es muy difícil también entrar”, agregó.

“Vamos a tratar de ver si podemos hacer justicia y lograr la protección de esta persona como víctima. Mi cliente tiene como una postura muy altruista en el sentido de decir, yo puedo pelearme contra el sistema y hay personas que no. Entonces, ante el temor a que los abusos sean muy grandes, hace que haya tomado la decisión de seguir hasta las últimas consecuencias”, sentenció Talerico.

“INDEFENSIÓN Y REPRESALIAS”

La abogada sostuvo también las dificultades de este caso y aseveró que “es difícil conseguir un abogado que te represente por el grado de indefensión que hay y el temor a cualquier tipo de represalia puede existir. Es muy difícil hasta conseguir quien te atienda cuando pasan cosas de este tipo”.

“Acá existió la intervención de un abogado que, le diría, estuvo a favor de los propios Fiscales”, agregó.

SITUACIÓN INSTITUCIONAL

La Dra. María Eugenia Talerico habló además de la situación institucional de la república Argentina en materia de “destrucción institucional”, tema abordado en uno de sus libros. Al respecto dijo “estoy muy preocupada con el gobierno porque pensé que venía un gobierno distinto”.

“Creo que en las redes sociales uno tiene un relato, el famoso relato y una algarabía frente a un presidente disruptivo, nuevo, que ha desafiado el sistema de la vieja política. Esas caras que uno ya está cansada de ver, pero que hay mucho de doble discurso”, sostuvo.

“No son sólo las cuestiones institucionales las que crean las crisis políticas en la Argentina, sino que, si no están en su lugar, no generan confianza. Para volver a generar confianza necesitamos mostrar que vamos a hacer las cosas de una manera distinta, no asociándonos con los mismos de siempre”, sostuvo Talerico.

CONGRESO NACIONAL Y DNU

“Al Congreso hay que darle la oportunidad de un debate, algunos dicen, el Presidente ahí no la tiene fácil porque no tiene las mayorías, pero hay que intentar lograr los consensos”, comentó la Dra. Talerico sobre los señalamientos contra los Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)”

“Lo mismo con el presupuesto de la Nación. Estamos sin presupuesto que es una Ley madre para organizar el sistema y de pronto la discrecionalidad de un Presidente que, cuando necesita algunos votos, empieza a girar plata para todos lados. No puede ser la discrecionalidad política la regla.”

DESIGNACIÓN DEL JUEZ LIJO

La Dra. Talerico habló también de los pliegos enviados, por parte del Gobierno Nacional, del Juez Lijo para formar parte de la Corte Suprema de Justicia, “lo del Lijo ha sido paradigmático por lo que Lijo representaba y es el peor que se puedan imaginar para nominarlo para la Corte pero que como era el peor, a la política le encantaba ese juez”.

“Yo diría que fue además el que tuvo el acuerdo en la Comisión para llegar a ser Juez. Estuvo a punto de llegar si no pasaba el caso Libra o si no pasaba lo de Kueider”, agregó.

La candidatura de Lijo, recordemos, no tuvo acuerdo en el Congreso y el Juez propuesto por el Gobierno no pudo llegar a la Corte Suprema de Justicia, “no llegó y no sabe lo importante que es eso, pero no cayó por voluntad de un gobierno en el que nosotros queremos confiar, cayó porque lo quisieron poner por decreto”.

En relación al rechazo del Congreso, Talerico sostuvo que el Senado se plantó ante el Decreto del Ejecutivo y dijo “a mí no me van a tocar mis potestades, mis potestades no se tocan”, y ejemplificó “vos me dictás un decreto para designar dos jueces tres días antes de que yo empiece a sesionar y voltearon los dos jueces”, esa fue la postura del Senado.

“En este país a los corruptos les dan impunidad, los corruptos no pueden seguir siendo los que tengan los premios. Estas son las cuestiones institucionales que señalamos y que decimos que pueden crear gran inestabilidad, estamos haciendo un gran sacrificio para que vaya bien” concluyó la Dra. Talerico sobre la actualidad institucional.

LAVADO DE DINERO Y CORRUPCIÓN EN ARGENTINA

La Dra. María Eugenia Talerico es especialista en integridad financiera, por lo cual habló del fallo en la causa “La Rosadita”, donde sacaron 54 millones de dólares del país y volvieron a entrar a través de la compra de bonos. “Esa causa es muy interesante porque esa es la ruta del dinero K donde están, entre habanos y whisky, el hijo de Lázaro Báez y Lázaro”.

“Ahora, la Ruta del Dinero K 2 tiene otro desprendimiento donde hubo una actuación muy llamativa del fiscal Marijuan, un Fiscal que durante el macrismo estuvo haciendo pozos en la estancia de Báez para ver si aparecían esos efectivos enterrados. Yo lo he acompañado a hacer los pozos” recordó Talerico y sumó “después pega un giro y hace una conferencia pidiendo el sobreseimiento de Cristina en la ruta del dinero K dos”.

Es importante recordar que esa causa es donde investigan “que Báez era el testaferro de Cristina para hacer todos esos movimientos porque está claro que toda esa plata después terminó en el patrimonio de los Kirchner”. Es una causa “donde Marijuan le hace el favor a Cristina de pedirle el sobreseimiento pegando un giro contra todo lo que está escrito en ese expediente. Se mete una ONG que se llama Bases Republicanas y logra dar vuelta al pedido de sobreseimiento y la disposición de un sobreseimiento que hace el juez Casanello. Así que esa causa todavía sigue dando vuelta gracias a la presencia de la sociedad civil”.

Sobre esta situación Talerico afirmó que “es muy difícil, evidentemente, llevar adelante una causa donde hay funcionarios”, y ejemplificó “lo de Insaurralde y la causa está dormida, todos lo hemos visto”.

“Si no la agarra ahora un juez suplente, como el Juez Luis Armella, Kreplak la tiene totalmente archivada y no la mueve para ningún lado. Insaurralde es parte del gran poder de la provincia de Buenos Aires, yo estuve 4 horas declarando en esa causa. Fui denunciante del lavado de dinero de Insaurralde y es un una mancha venenosa”.

Sobre las supuestas propiedades que registraría la ex mujer de Insaurralde y la situación de los organismos encargados de investigar esta situación, la Dra. Talerico sostuvo “los organismos dos por tres los desmantelan y los vuelven a reorganizar. Durante el gobierno de Mauricio Macri había profesionales a cargo de esos lugares, el de Alberto Fernández los desmanteló.”

“Este gobierno no le da importancia a esos organismos y entonces si uno tiene justamente ese funcionamiento institucional, tan desparejo, es muy difícil que las cosas funcionen”, se lamentó.

“Cristóbal López se hizo banquero por no pagar el impuesto de los combustibles. El señor lo cobraba en sus estaciones y se lo quedaba para invertirlo en los grupos. Eso fue también tremendo porque los condenaron a todos los funcionarios que habían participado de una maniobra que beneficiaba a los empresarios y a los empresarios los dejaron afuera” dijo la profesional sobre los procesos judiciales contra Cristóbal López.

“Si usted tiene esos Jueces que protegen a todos estos señores, que son los dueños de la Argentina, no hacen las cosas bien y estamos en problema, son muy poderosos.”

EL SEÑOR TABACO

“Leía en el diario con muchísima alegría que finalmente ARCA va a ir contra él, lo han denunciado penalmente por lavado, fue demasiado la demora pero finalmente ahí lo lograron, dijo María Eugenia Talerico sobre la situación de Pablo Otero, apodado popularmente como el Señor Tabaco.

“Me alegra porque es un señor que ha cometido muchos delitos y se ha enriquecido por hacer las cosas mal”, y agregó que “después se dice que es un perseguido político, dice que son los grandes intereses de las grandes tabacalera internacionales, siempre la victimización del delincuente”.

Antecedentes María Eugenia Talerico

Nacida en Colón, provincia de Buenos Aires, fue vicepresidenta de la UIF desde el 2016 al 2020 que es la oficina del estado argentino que se encarga de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es vicepresidente de la ONG “Será Justicia” y con participación académica en la cátedra de Derecho Penal Parte General de la Universidad de Belgrano.

Además es docente en programas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de la UCA y la UBA, así como en el Seminario de Ética para estudiantes de abogacía de la UCA.

Representó a la UIF ante contrapartes extranjeras y otras autoridades del exterior en reuniones sobre temas estratégicos, así como en organizaciones y grupos internacionales (GAFI Gafilat/Grupo Egmont/ OCDE/ OEA/ G20, entre otros).

Escribió el libro Destrucción institucional, con prólogo de Ricardo López Murphy. Es actual miembro del partido Republicanos Unidos, y muy reconocida por ocuparse de combatir la corrupción en los distintos ámbitos.