Martín Meyer en "Sin Límites": balance 2025 del Ente Autárquico Permanente

Martín Meyer - Presidente del EAP

Este martes 9 de diciembre, desde las 14 hs, Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente, será entrevistado en “Sin Límites”, el ciclo de Canal 4 conducido por Alberto Siufi.

El referente provincial, llevará a cabo un balance de las actividades desarrolladas por el organismo a lo largo de 2025, tal como la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) y la Cena Blanca.

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico Balance de la FNE 2025 y la Cena Blanca La presencia del titular del Ente en "Sin Límites" permitirá ordenar los principales puntos de la temporada y contextualizar el trabajo realizado.

La entrevista se emitirá en vivo desde las 14 hs, dentro de la edición habitual de “Sin Límites” por la pantalla de Canal 4.

alberto siufi.jpg

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.