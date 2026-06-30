Nexo Jujuy 2026: debatieron sobre innovación, producción y desarrollo sostenible en la provincia

En el marco del Día Nacional de la Vinculación Tecnológica , se realizó este martes en el Cabildo Histórico de Jujuy una nueva edición de Nexo Jujuy 2026 , un espacio de encuentro que reunió a representantes del Estado, las universidades, el sector privado y la sociedad civil para debatir sobre innovación, producción y desarrollo sostenible en la provincia.

La actividad se desarrolló en el Salón Éxodo Jujeño y tuvo como objetivo fortalecer la articulación entre el conocimiento científico y las necesidades concretas del territorio, promoviendo el trabajo conjunto entre distintos sectores.

La subsecretaria de Vinculación Institucional para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Jujuy, Gabriela Odone , explicó que la jornada se realizó en el marco del Día Nacional de la Vinculación Tecnológica y destacó la importancia de generar espacios de intercambio entre la academia, el sector público y el privado. “Estamos desarrollando unas jornadas que se llaman Nexo 2026, donde sí o sí tenemos que trabajar en forma conjunta Gobierno, academia y sector privado” , señaló.

La funcionaria indicó que el encuentro toma como referencia el denominado Triángulo de Sábato, un modelo que promueve la articulación entre el Estado, el sistema científico-tecnológico y el sector productivo para impulsar la innovación y el desarrollo. En ese sentido, explicó que uno de los principales objetivos es orientar las investigaciones, tesis y proyectos académicos hacia las necesidades reales de la provincia.

“Queremos dirigir tanto la investigación como las tesis de grado y posgrado hacia las necesidades del sector o de la provincia”, sostuvo Oddone.

Cinco ejes para pensar el futuro de Jujuy

Durante la jornada se desarrollaron cinco mesas temáticas destinadas a analizar distintos desafíos vinculados al desarrollo provincial:

Innovación Abierta y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Productivo.

Bioeconomía y Agregado de Valor a las Economías Regionales.

Transición Energética, Minería y Tecnologías Limpias.

Turismo Inteligente, Patrimonio e Innovación Territorial.

Tecnologías para la Gestión Ambiental y la Producción Sostenible.

Las mesas de trabajo permitieron intercambiar experiencias y debatir propuestas vinculadas con la producción, el ambiente, el turismo, la energía y las nuevas tecnologías. “Esto es totalmente beneficioso para la región, para la academia, para la provincia y para la sociedad”, afirmó Odone.

Nexo Jujuy

Vincular el conocimiento con las necesidades del territorio

Desde la organización destacaron que el Día Nacional de la Vinculación Tecnológica representa una oportunidad para construir puentes entre la generación de conocimiento y su aplicación concreta, impulsando iniciativas que favorezcan la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo productivo. Para la profesional, la articulación entre los distintos sectores permite no solo generar nuevas oportunidades, sino también abordar problemáticas comunes. “La idea es juntar todos estos conocimientos y luego socializarlos”, expresó.

Asimismo, adelantó que existe la intención de dar continuidad a este tipo de encuentros en función de las necesidades que surjan. “La idea es hacerlo a demanda. Habíamos pensado en realizar dos jornadas por año, pero veremos de acuerdo a las necesidades y a la socialización del evento de hoy”, indicó.

La actividad comenzó con las acreditaciones y la apertura institucional, continuó con el trabajo en las distintas mesas temáticas y concluyó con la presentación de las conclusiones elaboradas por cada grupo de trabajo.