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12 de noviembre de 2026 - 10:18
Jujuy.

Obras en escuelas de Jujuy: seis municipios participarán de los trabajos de infraestructura

Educación y Hacienda acordaron trabajar con seis gobiernos locales para continuar las mejoras edilicias en establecimientos educativos de la provincia.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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La firma se realizó en el Complejo Ministerial y contó con la participación de la ministra de Educación, Daniela Teseira; el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; y el secretario de Relaciones y Asuntos Municipales, Fabián Tejerina.

Cuáles son los seis municipios que participarán de las obras

Los convenios se concretaron con autoridades de diferentes puntos de Jujuy, quienes tendrán a su cargo la ejecución de los trabajos que se acuerden para los establecimientos educativos. Los municipios y sus representantes son:

  • Pampichuela: Lilian Asunción Guitián, comisionada municipal.

  • Puesto Viejo: Marcelo Hugo López, intendente.

  • Barrancas: Horacio Marcelo Olmos, comisionado municipal.

  • Yuto: David Abraham Paoli, intendente.

  • Vinalito: Juan Salvatierra, intendente.

  • Palma Sola: Francisco Baquera, intendente.

Los acuerdos buscan establecer una distribución de responsabilidades entre los organismos provinciales y los gobiernos locales para organizar las intervenciones, desde su planificación y financiamiento hasta la ejecución y supervisión.

Cómo se realizarán los trabajos en las escuelas

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Infraestructura Educativa, será responsable de identificar las necesidades de cada establecimiento, elaborar o aprobar la documentación técnica y supervisar las obras.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Finanzas podrá brindar asistencia económica según la disponibilidad presupuestaria y los procedimientos administrativos correspondientes.

En tanto, los municipios y comisiones municipales estarán encargados de ejecutar los trabajos bajo su responsabilidad, respetando las especificaciones técnicas aprobadas por Educación.

Las obras continuarán entre fines de 2026 y comienzos de 2027

La ministra Daniela Teseira destacó la importancia de coordinar las acciones con los gobiernos locales para atender las necesidades de infraestructura de las escuelas. Según indicó, este esquema permitirá mejorar la capacidad de respuesta frente a los requerimientos de cada comunidad educativa.

Además, explicó que los convenios forman parte de las prioridades previstas para los últimos dos meses de 2026 y el inicio de 2027, con la intención de dar continuidad a las reparaciones y tareas de mantenimiento sin afectar el desarrollo habitual de las actividades escolares.

Por su parte, Federico Cardozo remarcó el papel de intendentes y comisionados municipales en la identificación de los problemas edilicios. El funcionario consideró que su colaboración con el equipo de Infraestructura Escolar resulta fundamental para detectar las necesidades y avanzar con soluciones en los establecimientos.

De esta manera, Educación, Hacienda y los seis gobiernos locales buscarán sostener los trabajos de infraestructura escolar durante los próximos meses, mediante un esquema de responsabilidades compartidas.

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