lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 21:34
Tragedia.

Ola mortal en la Costa Atlántica: "El mar está embravecido de una forma antinatural"

Lo dijo un periodista de la Costa Atlántica, tras la ola gigante que dejó un muerto y varios heridos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Proyecto nuevo - 2026-01-12T213001.787

Una ola gigante golpeó distintas zonas de la Costa Atlántica bonaerense, provocando pánico entre los turistas, importantes destrozos y la muerte de un hombre de unos 30 años en Santa Clara del Mar, quien falleció tras chocar contra las rocas.

Oscar Levrino, periodista de Mar de Cobos, dijo en Canal 4 que “hoy fue un clima muy pesado, alrededor de 37 grados, veníamos con una semana constante, intensa, con actividades marítimas, y hoy de golpe todo el mundo a la playa”.

Explicó que “el agua se llevó alrededor de 20 kilómetros para adentro y lo devolvió alrededor de 60 metros, en una altura que pasaban las escolleras, así que estamos hablando de una altura de más o menos 3 metros para arriba”.

“Principalmente en la parte del balneario Parque Mar Chiquita, donde lamentablemente tenemos la víctima, un hombre de aproximadamente 30 años de edad”, dijo el periodista en diálogo con la Segunda Edición de Canal 4.

“Todo muy raro ahora, el mar está embravecido de una forma antinatural”, y dijo que en el momento “primero fue susto y como que no pasó nada, la gente volvió al agua como si hubiera sido una crecida normal”.

Cuando vino la segunda ola, que fue la que hizo el desastre, automáticamente los bañeros, la gente de guardavidas y de Defensa Civil que llegó inmediatamente, activaron el protocolo. Ahí empezó el susto, los golpes y las corridas”.

Los antecedentes de olas gigantes

En los últimos años no ha pasado algo tan intenso como lo que pasó hoy, la verdad que es sorpresivo”, y recordó que “se hablaba de que estaban estudiando una posible falla, que a futuro no se descarta un posible tsunami, pero lo que pasó hoy es algo totalmente inusual”.

Ola gigante en la costa atlántica

Ola gigante en la costa atlántica

“Después, lamentablemente, no se esperaba el desenlace de esta persona desaparecida. Ahora realmente hay un clima raro, de susto, de miedo y de seducción y explicó que la alerta es “desde Mar del Plata hasta Parque Balneario en Mar Chiquita, unos 40 kilómetros aproximadamente”.

Una víctima fatal y decenas de heridos por la ola gigante

El titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, confirmó a TN que el hecho dejó una víctima fatal, además de 35 heridos y una persona internada tras sufrir un infarto producto de la traumática situación vivida en la tarde.

“Hubo que hacer rescates, especialmente de gente mayor. Hubo heridos y traslados”, agregó el periodista local Walter Chasman. Las playas fueron evacuadas de forma preventiva por las autoridades provinciales, que dispusieron el cierre temporal de los balnearios.

Jujuy.

La Viña: se descompensó al volante, chocó y una mujer quedó atrapada

