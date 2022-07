Pachamama: la bolsa para sahumar cuesta más de $600

En uno de los lugares más concurridos para buscar los insumos necesarios para realizar el tradicional sahumado es en los puestos de la Vieja Terminal donde encontramos que los precios no han tenido muchas alteraciones con respecto al 2021.

Felisa Acarapi, quien es vendedora comentó que los clientes se acercan con anticipación a comprar. "Ya tuvimos algunas ventas, no hemos subido mucho los precios porque al no haber tanta plata la gente no compra".