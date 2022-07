“Será un agosto para estar presente con la Madre Tierra , ya estamos preparando todo porque durante los años de pandemia estuvimos muy reservadas y no pudimos invitar a nadie. Será un año muy especial”, dijo a TodoJujuy.com Kusi Killa , profesora de quechua.

“Le diremos a la tierra que acá estamos presentes, no le agradecemos porque estamos todo el tiempo con ella. Anunciamos que estamos intercambiando nuestras energías para seguir adelante y pedirle salud, por sobre todo”, agregó.

Además, indicó que “la Pachamama no hace milagros, no hace cosas si nosotros no la trabajamos. Todo lo que tenemos es obra de nuestras manos, nuestro ser. Se agradece la salud para poder seguir haciéndolos”.

KUSI KILLA - Pachamama intercambiamos energías.mp4

La ceremonia de la Pachamama

“En la ceremonia está el trabajo de todo el año, los agricultores le mostramos el fruto de lo que hicimos como las mazorcas de maíz, frutas y semillas”, explicó y subrayó que “no hay que darle todo lo que se nos ocurre porque cada cosa tiene un significado”.

“Es el sentimiento, el amor, tomar conciencia de lo que hacemos. Desde la cosecha estamos pensando en ofrecerle nuestro trabajo”, indicó la especialista.

“Nosotros queremos que la esencia se mantenga pero mucha gente pone cualquier cosa, hasta caramelos que se algo que no se le debe dar a la Madre Tierra porque están elaborados y se lo comen las hormigas”, aseguró.

Cuándo se hace la ceremonia de la Pachamama

Cada 1 de agosto los pueblos originarios de toda América Latina celebran el Día de la Pachamama o Madre Tierra, aunque se lo puede realizar durante todo el mes.

Esta ceremonia se ha extendido a través de las comunidades indígenas al resto del país incluidos los centros urbanos. De este modo se ha consolidado y enriquecido con legados propios de cada comunidad su fructífero aporte a la cultura e identidad de los argentinos.