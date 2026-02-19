Paro general de la CGT: los gremios ya se concentran en Plaza Belgrano contra la Reforma Laboral

Marcha contra la reforma laboral en Jujuy.

Este jueves 19 de febrero se realizará en Jujuy una movilización en rechazo al proyecto de reforma laboral que ingresa a debate en la Cámara de Diputados de la Nación. La convocatoria forma parte del paro nacional de 24 horas ratificado por la CGT y tendrá en la provincia la modalidad de “paro activo”.

La concentración inició las 11 en Plaza Belgrano , en el centro de San Salvador de Jujuy. Desde allí, distintos gremios avanzarán por calles céntricas para expresar su postura frente a la iniciativa impulsada por el oficialismo.

La jornada se enmarca en la cuarta medida de fuerza nacional contra la gestión del presidente Javier Milei y coincide con el inicio del tratamiento legislativo del proyecto en el Congreso.

Entre las organizaciones que confirmaron su participación se encuentran el SEOM, APUAP junto a FESINTRAS, UDA, ADEP, CEDEMS y ATE, además de otros gremios que adhieren a la protesta.

APUAP y FESINTRAS anunciaron además una volanteada durante la mañana en la peatonal Belgrano, como parte de las actividades previstas en el marco de la jornada de protesta.

Desde los sindicatos indicaron que la modalidad en Jujuy combina el cese de tareas con presencia en la vía pública, con el objetivo de visibilizar el reclamo frente al proyecto que comienza su debate parlamentario.

Marcha de los gremios en Jujuy Marcha de los gremios en Jujuy.

Paro nacional y debate en el Congreso

La Confederación General del Trabajo ratificó el paro nacional por 24 horas para este jueves, en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara baja.

La discusión legislativa genera repercusiones en distintos puntos del país, donde gremios y organizaciones sindicales convocan a marchas, actos y concentraciones.

En Jujuy, la manifestación se concentra en el centro capitalino, con punto de encuentro en Plaza Belgrano y actividades durante el transcurso de la mañana.

Recomendaciones para la jornada

Se recomienda a quienes circulen por el microcentro prever posibles cortes o desvíos de tránsito en las inmediaciones de Plaza Belgrano y calles aledañas.

También se sugiere consultar información oficial sobre el funcionamiento de servicios públicos y transporte durante el paro nacional.