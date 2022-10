Este miércoles, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) emitió un comunicado en el que anuncia que el miércoles y jueves de la semana que viene habrá un paro de transporte en todo el país, pero aún no está confirmado.

Desde UTA Jujuy hablaron con TodoJujuy.com y explicaron que habrá una audiencia previa con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) el martes en donde se terminará de definir. "El problema no pasa por los subsidios de Nación al interior sino por las Paritarias", dijo Nicolás Abet, referente de ese gremio en la provincia.

Asimismo sostuvo que "si FATAP no firma las Paritarias habrá paro. Hasta este momento no se acordó lo mismo que en el AMBA. En caso de que no haya un acuerdo, la provincia de Jujuy va a adherir a la medida de fuerza".