Patricia Bullrich habló tras los incidentes en el Congreso

También apuntó contra los dirigentes K, Fernando Espinoza y Federico Otermín. “Salieron de distintos lugares, algunos de la municipalidad de La Matanza”, subrayó. “También salieron de la intendencia de Lomas de Zamora, cuyos jefes están procesados por corruptos y no les conviene que siga este Gobierno. Mostraremos cómo se congregaron", y agregó que “que los intendentes no vengan decir que no sabían”.