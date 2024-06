Pedro Pascuttini: "Tenemos la esperanza que será un año mejor"

Pedro Pascuttini Pedro Pascuttini - Cámara del Tabaco

“No sabemos cómo va a estar el invierno y la planta así no sabe cómo comportarse”, subrayó, pero confió en que esperan plantar algunas hectáreas más que las 12.300 que lograron este año. “Esperamos este año plantar más, pero está condicionado por lo costos. El mercado está esperando el tabaco”.

Los aumentos en los servicios

Pascuttini detalló que recibieron sustanciales incrementos en la luz y el gas. “Es terrible. Tuvimos un 660% de suba en gas y 300% de energía, además de la suba en los combustibles. Y escuchamos las adecuaciones que faltan”, lamentó.

El referente de la cámara que nuclea a los productores jujeños, se preguntó: “¿Cómo hacemos para pagar esos incrementos? No nos queda otra que trasladarlos al precio, pero hay un condicionante internacional”, y dijo que estos temas se deben dialogar con el Ministerio de la Producción.

“Vemos que se viene una tormenta y no será fácil atravesarla, por eso le pedimos dialogo a los funcionarios y ver los límites que tenemos. Nos dediquemos a buscar soluciones”, pidió y subrayó que los productores con esas subas, “tuvieron que dejar de hacer otras inversiones”.

“Hay que priorizar el pago de los salarios, los servicios y no caer en morosidad. Es un tema de prioridades”, dijo, y destacó que hay posibilidades de estar mejor, pero “hay que corregir estas cosas”, y puso como punto saliente el tratamiento del agua ante la posibilidad de tener otro año seco.

Pascuttini dijo que las economías regionales son muy relevantes. “Es una cuestión de entendimiento entre los gobiernos y nosotros”, y marcó que “damos trabajo. Somos un circuito económico social, somos importantes en el producto bruto geográfico”.

Detalló que entre el 85 y 90% de la producción se exporta, y recalcó que sigue la deuda de 2.400 millones de pesos, fondos retenidos por el gobierno nacional. “Esa plata debe estar aquí en la provincia. No aceptamos que no se transfieran esos fondos. No nos quejamos ni acusamos, pero algo que caracteriza a la Cámara del Tabaco es buscar la solución”.

“El otro 80% está al día y llega al productor. Logramos las trasferencia automáticas”, destacó y dijo que el Fondo Especial del Tabaco (FET) aumentó. "Antes teníamos un 33% y ahora tenemos 36,75% que le den una perspectiva positiva al productor”, y dijo que “siempre vemos por los más débiles, los que menos herramientas tienen, porque debemos buscar el equilibrio”.

Trabajo por los trabajadores

La quita del aporte a los trabajadores de la interzafra es otro punto en conflicto con el Ministerio de Economía de la Nación. “Ese dinero iba a los trabajadores y les venía muy bien, era un complemento de sus ingresos”, indicó.

“Estamos haciendo las gestiones con los sindicatos y la provincia, porque entendemos que deben venir esos fondos. Vamos a seguir peleándola, porque esto es una cuestión de vida”, dijo sobre el beneficio para más de cuatro mil personas.

Ley Bases y el capítulo impositivo

Tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado, se determinó que todas las compañías deberán tributar el mismo monto y sin piso. “Entendemos que esto fue lo posible. Vamos a buscar la excelencia, lo mejor que se pueda”.

“Hay que agregarle los controles en toda la cadena, desde la materia prima hasta las ventas, y así seguro que tendremos resultados mejores que los que estamos teniendo”, dijo sobre las nuevas normas para la tabacalera Sarandí y las otras empresas chicas “que se engancharon picarescamente”.

“Falta el fallo de la cuestión de fondo, de la cuestión constitucional o no de los artículos que implica el precio mínimo. Hay un proceso que debe seguir”, subrayó Pedro Pascuttini, pero advirtió que “seguimos atentos” al avance.

