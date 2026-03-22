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22 de marzo de 2026 - 11:40
Jujuy.

Piden circular con extrema precaución por neblina en el tramo Bárcena-Tumbaya

Advierten por neblina baja en la Ruta 9, entre Bárcena y Tumbaya, en un fin de semana con fuerte circulación turística y religiosa hacia el norte jujeño

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La presencia de neblinas bajas sobre la Ruta Nacional 9, en el tramo comprendido entre Bárcena y Tumbaya, obligó este sábado a emitir una recomendación de circulación con extrema precaución. El aviso cobra especial importancia por el importante movimiento de vehículos hacia el norte jujeño durante este fin de semana largo.

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La advertencia no solo alcanza a quienes viajan por turismo hacia la Quebrada, sino también a los peregrinos que comienzan a llegar a la zona de Tunalito y otros sectores cercanos para iniciar el ascenso hacia la Virgen de Copacabana de Punta Corral.

Neblina en Bárcena

Precaución en una ruta clave del fin de semana

Desde Seguridad Vial indicaron que la baja visibilidad obliga a extremar los cuidados al volante hasta que mejoren las condiciones climáticas. En ese marco, se recomendó circular con velocidad reducida, mantener la distancia adecuada de frenado y respetar en todo momento la señalización y las indicaciones del personal que regula el tránsito.

El tramo entre Bárcena y Tumbaya es uno de los corredores más transitados en estas fechas, ya que funciona como vía de acceso para quienes se dirigen hacia distintos puntos de la Quebrada y también para los fieles que comienzan a movilizarse en el marco de la peregrinación a Punta Corral.

Más tránsito hacia el norte y camino a Punta Corral

La situación vial se da en un contexto de fuerte movimiento hacia el norte provincial. Por un lado, el fin de semana largo incrementa la circulación de turistas. Por otro, la previa de Punta Corral ya empezó a movilizar a numerosos peregrinos que se trasladan hacia Tumbaya y Tunalito para emprender el ascenso.

Por eso, la recomendación es planificar el viaje con tiempo, evitar maniobras bruscas y mantenerse atentos a cualquier nueva indicación sobre el estado de las rutas en la zona.

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