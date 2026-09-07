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7 de septiembre de 2026 - 08:14
Espectáculos.

Plim Plim en Jujuy: dónde y cómo comprar las entradas

El espectáculo de Plim Plim “Energía Musical Recargada” se presentará el 12 de septiembre en el Centro Cultural Martín Fierro.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Plim Plim en Jujuy

Plim Plim en Jujuy

Plim Plim llega a Jujuy con “Energía Musical Recargada”, una propuesta infantil para cantar, bailar y compartir en familia. El espectáculo se presentará el 12 de septiembre, a las 16 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro, con entradas disponibles a través de Norteticket.com y Tarjeta Sucrédito.

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La función forma parte del regreso de Plim Plim a San Salvador de Jujuy con una propuesta renovada, nuevas canciones, más aventuras y un despliegue multimedia pensado para grandes y chicos.

Dónde comprar las entradas para Plim Plim en Jujuy

Las entradas para “Plim Plim, Energía Musical Recargada” se encuentran a la venta en Norteticket.com y Tarjeta Sucrédito. Hacer click aquí. El espectáculo será el 12 de septiembre, a las 16 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro.

Cuánto cuestan las entradas para Plim Plim

A partir de los 2 años, los niños abonan entrada. Los valores para ver a Plim Plim en Jujuy son:

  • VIP fila 1 a 7: $45.000
  • Platea A fila 8 a 15: $40.000
  • Platea B fila 16 a 20: $35.000
  • Pullman: $30.000

“Energía Musical Recargada”, una propuesta para toda la familia

“Plim Plim, Energía Musical Recargada” es la evolución del exitoso espectáculo en formato recital que ya conquistó a miles de familias en Latinoamérica.

Ganador del Martín Fierro al Mejor Infantil 2025, Plim Plim regresa a San Salvador de Jujuy con nuevas canciones, más aventuras, un sólido despliegue multimedia y su impronta de siempre: cantar, bailar, jugar y compartir en familia, promoviendo valores positivos y hábitos saludables.

Junto a sus inseparables amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li, Plim Plim invita a grandes y chicos a descubrir la mejor manera de llenarse de energía para vivir aventuras inolvidables.

El show será 100% interactivo y contará con clásicos como “Cabeza, hombro, rodilla, pies”, “Aram sam sam”, “Cerdito enojón” y el último gran éxito “Abejita Chiquitita”, que ya supera los 1.500 millones de reproducciones en YouTube.

El fenómeno Plim Plim

De la mano de su creador, Guillermo “Tita” Pino, Plim Plim y sus amigos se convirtieron en uno de los fenómenos infantiles de mayor crecimiento en habla hispana.

En 2025, su gira internacional recorrió más de 70 ciudades en 10 países, consolidando un vínculo único con millones de familias. “Plim Plim, Energía Musical Recargada” será una nueva aventura musical para cantar, bailar y emocionarse.

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