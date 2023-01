Como consecuencia de la pelea, 5 de ellos terminaron heridos por pedradas en la cabeza, cara y ojo, y uno de ellos sufrió un corte con un arma blanca en la zona abdominal. Todos tuvieron que ser asistidos por el SAME para su posterior traslado al hospital Jorge Uro.

Remarcó que hay algunos vendedores que pasan por el puente y que eso ya está formalizado, pero otros lo hacen por pasos no habilitados y ahí se generó el conflicto de este lunes.

Asimismo expresó que los heridos ya fueron dados de alta y que la Policía de la provincia, Gendarmería y la Policía Federal están trabajando para llegar a un acuerdo, y se reunieron con los responsables de los bagayeros.

"Es muy difícil el control de las fronteras pero este control se puede hacer mejor, ojalá que lleguen a un acuerdo rápido. Hay que trabajar de manera coordinada, no hay que ir por pasos no habilitados y no robarle el trabajo a quienes están más formalizados que son los que trabajan a través del puente cumpliendo con la normativa internacional", agregó.

Para finalizar sostuvo que "muchos de los que pasan por pasos no habilitados lo hacen por una cuestión de celeridad ya que no tienen ningún control. No se pueden dar estas peleas".

¿Por qué se pelean los bagayeros de La Quiaca y Villazón?