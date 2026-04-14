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14 de abril de 2026 - 12:11
Jujuy.

Preocupación por el atraso en los pagos del PAMI: "Estamos en un momento bastante crítico"

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Gustavo Martínez, expresó su preocupación por los atrasos en los pagos por parte de obras sociales, especialmente del PAMI, situación que está afectando seriamente el funcionamiento de las farmacias.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Preocupación por el atraso en los pagos del PAMI: Estamos en un momento bastante crítico.

Preocupación por el atraso en los pagos del PAMI: "Estamos en un momento bastante crítico".

“Estamos en un momento bastante crítico con las farmacias. El atraso de obras sociales como PAMI, que son las más grandes, nos puso en una posición muy complicada y especialmente con las farmacias más chicas, las de barrio, que están sintiendo muchísimo el impacto”, sostuvo Martínez.

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Según explicó, esta problemática genera un efecto en cadena que dificulta el normal abastecimiento de medicamentos. “Estos atrasos cortan la cadena de pago con las droguerías, lo que impide que las farmacias puedan proveerse”, señaló.

El titular del colegio profesional advirtió que los establecimientos más afectados son los más chicos, que cumplen un rol clave en cada comunidad. “Las farmacias de barrio son fundamentales en la atención sanitaria. Llegar al punto de pensar en un posible cierre es gravísimo”, remarcó.

“En este momento, las farmacias se están desfinanciando” “En este momento, las farmacias se están desfinanciando”

Reclamos y pedidos de solución

Martínez explicó que las negociaciones con el PAMI se realizan a nivel central, en Buenos Aires, y que hasta el momento no han obtenido respuestas favorables. “Necesitamos que se empiece a normalizar el tema de los pagos”, indicó.

A pesar de la situación, aseguró que las farmacias continúan priorizando la atención. “Los afiliados de PAMI son un segmento muy vulnerable, que consume muchos medicamentos. Siempre se va a tratar de dar una solución, no queremos llegar al límite de no poder prestar el servicio”, concluyó.

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