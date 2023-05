Proteccionistas se reunirán el lunes con Convencionales

Preocupan casos de maltratos

Sofía Jacobs, de la Fundación “Narices Frías”, se refirió a los casos de maltratos que se conocieron en los últimos días en nuestra provincia, dijo que “el lunes vamos a tener una reunión junto a los Convencionales Constituyentes, junto a la Dirección de Zoonosis, al Instituto de Derecho Animal y los proteccionistas para analizar el articulado relacionado con el derecho animal en esta reforma”.

“Estamos muy felices de que se incluya en esta provincia, es algo inédito porque en ningún lado de este país existe el tema del bienestar animal”. Si bien se busca el rango Constitucional a los derechos de los animales, se debe seguir avanzando en la concientización de la población sobre estos temas, señalando al respecto que “ya está la ley de que son seres sintientes y resulta inédito que se deba implementar porque son seres que sienten, cuando se les hace daño sienten el dolor”.

Ejercer mayor control

Sobre los controles y seguimientos que se deben hacer a los maltratadores, Jacobs dijo que “como sociedad debemos ser conscientes que no somos los únicos que vivimos en este mundo, por eso tenemos que convivir en armonía, ya que se están extinguiendo especies, maltratando el medio ambiente y lo positivo que se puede hacer para ellos con la aplicación de leyes para que los que no saben cuidarlos que quede estipulado que no pueden tener más animales domésticos. Nunca entendí para que traen animales a sus casas para maltratarlos, no darles de comer, no brindarle la atención veterinaria cuando corresponde”.

Sobre el tema de las castraciones, dijo que “queremos que también se tome conciencia sobre el tema de las castraciones porque están los lugares para poder realizarlas. Ya no hay escusas para cuando caminemos por las calles veamos perros y gatos abandonados. Debemos ser conscientes para vivir en una sociedad más justa y digna para ellos, no solo para nosotros”, concluyó la proteccionista.

SOFÍA JACOBS - NARICES FRÍAS TODOJUJUY.mp4