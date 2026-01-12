Qué es la felicidad hoy: un psicólogo jujeño explica por qué no alcanza con "disfrutar"

¿Cómo se construye la felicidad en un mundo acelerado, hiperconectado y atravesado por estímulos que cambian cada pocas horas? La pregunta parece simple, pero no lo es. Para el psicólogo jujeño Rodrigo Aladzeme (MP 284) , la respuesta está lejos de las frases motivacionales y mucho más cerca del funcionamiento del cerebro y del modo en que organizamos la vida cotidiana.

Curiosidades. Esta sería la fórmula perfecta para la felicidad según la inteligencia artificial

Efemérides. Hoy es el Día de la Felicidad: los hábitos para mantener el buen humor

“Si yo vivo la felicidad solo desde el disfrute, voy a sentir un vacío existencial” , advirtió el profesional en diálogo con TodoJujuy. Según explicó, el placer inmediato genera dosis breves de dopamina, pero nunca se sostiene en el tiempo.

Aladzeme propone pensar la felicidad a partir de tres pilares que interactúan: el sentido, el disfrute y la satisfacción. Cuando uno domina sobre los otros, aparecen consecuencias. Si la vida se organiza únicamente alrededor del sentido surge el agotamiento. “Puedo quedar con un burnout tremendo”, señaló.

Si el eje es el hedonismo , es decir, el disfrute permanente, el resultado tiende a la falta. “El cerebro va a necesitar más dopamina constantemente”, explicó el profesional, lo que abre la puerta a la sensación de vacío.

La satisfacción, en cambio, implica registrar los logros, incluso los pequeños, pero suele ser el pilar menos observado. “Si no registramos lo que conseguimos, vamos a vivir con una carencia emocional y autoestima baja”, describió.

Felicidad Qué es la felicidad

Recordar no alcanza: la felicidad no es un álbum de momentos

El psicólogo ilustró su mirada con ejemplos personales como el nacimiento de su hijo y el día de su título universitario. Esos momentos configuran hitos que quedan grabados, pero no pueden ser el centro permanente.

“No podemos vivir en base a esos recuerdos”, sostuvo. La razón es simple, son eventos extraordinarios y no se repiten todos los días. La felicidad cotidiana exige equilibrio. Según Aladzeme, poder combinar los tres pilares y sostenerlos en pequeñas decisiones.

El desafío del presente para ser feliz

La mirada de Aladzeme se inscribe en un contexto en el que la conversación sobre bienestar se volvió socialmente relevante. Las redes sociales que idealizan la vida, los estímulos que se agotan rápido y hay generaciones completas que reportan ansiedad, fatiga o insatisfacción crónica a pesar de los logros.

Para el psicólogo, parte del problema es cultural. “Vivimos anulado en muchos sentidos”, dijo, en referencia a modos de vida donde se hace sin registrar, se siente sin poner palabras y se logra sin valorar. Las consecuencias no son menores, la felicidad como valor se confunde con la productividad o con el entretenimiento.