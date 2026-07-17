¿Qué hacemos este finde? Ferias, sabores y tradiciones para disfrutar en Jujuy

Jujuy tendrá un nuevo fin de semana cargado de actividades para aprovechar las vacaciones de invierno. La agenda incluye encuentros de artesanos, propuestas gastronómicas, celebraciones gauchas y experiencias al aire libre en diferentes localidades de la provincia.

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Las alternativas se desarrollarán entre el sábado 18 y el domingo 19 de julio, con opciones para recorrer en familia o con amigos. Sin embargo, una de las propuestas anunciadas en San Salvador de Jujuy fue suspendida por las condiciones climáticas.

La propuesta “Vacaciones de Invierno en la Ciudad” , prevista en el Centro Cultural Manuel Belgrano, conocido como la Vieja Estación, quedó suspendida hasta el lunes .

La programación contemplaba espectáculos infantiles, juegos recreativos, talleres culturales, shows musicales, artesanos, emprendedores y un patio gastronómico.

Sábado 18 de julio

San Salvador de Jujuy

Sabores del Mundo

De 12 a 20 horas se realizará un encuentro de colectividades con gastronomía internacional, música, danzas y puestos culturales en la Plaza de las Batallas Cabildo, Belgrano 493.

Festival de Contrapunto de Pialadores

La competencia tradicional gaucha se desarrollará entre las 11 y las 19 horas en la Finca Mariscal, Ruta 35, kilómetro 3, Barrio Chijra.

El gran festival incluye a la Cuadrilla La Marca Borrada De Sánchez, Los Infernales, Tomás Castillo, Chato Tejerina, Bagualero De Jujuy, Grupo Achalay, Los Changos Del Chamamé, Jorge Bustamante Y Su Conjunto, La Super Band, Benjamín Castillo, Lorito Álvarez, el Changuito Yuteño y La Sonora Imbatible

45° aniversario de la Federación Gaucha Jujeña

De 10 a 20 horas habrá actividades por el aniversario de la institución. La programación incluirá destrezas criollas, música y un desfile gaucho en la Federación ubicada en la Ruta Nacional 66, kilómetro 66, Loma Alta, Barrio Alto Comedero,

V Feria Provincial del Mercado Artesanal

El Mercado Artesanal ofrecerá una muestra con productos elaborados en distintos puntos de la provincia. Habrá tejidos, cerámica, trabajos en cuero, artesanías jujeñas y propuestas de gastronomía regional.

Purmamarca

XIV Encuentro de Tejedores

El encuentro comenzará el sábado y continuará durante todo el fin de semana. Participarán artesanos y productores textiles, con demostraciones de técnicas andinas y venta de productos regionales.

Maimará

Masi Maky

Durante toda la jornada habrá una feria gastronómica con artesanos, productores y música regional. La propuesta continuará el domingo.

Yavi

Feria del Maíz y sus Derivados

La actividad se realizará de 8 a 18 horas. Habrá comidas regionales, productores, cocina ancestral y presentaciones musicales, con el maíz como protagonista.

Volcán

Experiencia “Cielo en Movimiento”

El Tren Solar ofrecerá una propuesta nocturna que combinará astronomía, gastronomía regional y cosmovisión andina.

La experiencia incluirá un recorrido especial bajo el cielo de la Quebrada.

Domingo 19 de julio

San Salvador de Jujuy

V Feria Provincial del Mercado Artesanal

La feria continuará con artesanías jujeñas, tejidos, cerámica, cuero y gastronomía regional.

Actividades suspendidas en la Vieja Estación

La propuesta “Vacaciones de Invierno en la Ciudad”, prevista en el Centro Cultural Manuel Belgrano, quedó suspendida hasta el lunes.

Purmamarca

XIV Encuentro de Tejedores

El evento continuará durante el domingo con artesanos, textiles andinos, demostraciones y venta de productos regionales.

Tilcara

Segundo Encuentro Vitivinícola

La actividad comenzará a las 11 horas. Participarán bodegas, productores gastronómicos y artesanos. También habrá degustaciones de vinos elaborados en la región.

Maimará

Masi Maky

La feria en la plaza central continuará con gastronomía, artesanías, productores y música regional.

El Carmen

Expo Raíces

La actividad se desarrollará de 8 a 21 horas. La programación incluirá desfile, misa, procesión, paseo de artesanos, gastronomía regional y actividades gauchas.

Volcán

Experiencia “Cielo en Movimiento”

La propuesta del Tren Solar combinará un recorrido nocturno con astronomía, gastronomía y contenidos vinculados con la cosmovisión andina.

Actividades deportivas y al aire libre

Durante el fin de semana también habrá encuentros de la Liga Jujeña de Fútbol, torneos de hockey, rugby y competencias de mountain bike en diferentes puntos turísticos.

Para quienes prefieran el contacto con la naturaleza, habrá opciones de trekking en Yala, Termas de Reyes y sectores de la Quebrada de Humahuaca.