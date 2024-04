Un choque de autos es una situación estresante, más cuando uno de ellos no tiene seguro y comienza la batalla judicial.

Tránsito.. ¿Qué hacer si me choca un auto sin seguro y con seguro vencido?

Un choque de autos es una experiencia por la que nadie quiere pasar, que puede complicase su hay víctimas humanas, y empeora si más allá de la dimensión de los daños, uno de los vehículos no tiene seguro o lo tiene vencido.

“Si en el accidente hay heridos, lo primero es atender la situación , pero nunca fugarse, porque es un delito de abandono de persona”, contó en Canal 4 el abogado Cesar Lera , y aclaró que cuando no hay heridos, ya entra la cuestión civil.

El especialista dijo que si el que provocó el choque no tiene seguro, se debe hacer una exposición policial dentro de las 48 horas detallando como fue la situación y los datos de los involucrados. “En caso de que el que chocó no tenga nada, llega la carta documento”.

Lera dijo que en caso de insolvencia del responsable del choque, suele pasar que no responden y allí se inicia un juicio civil por daños y perjuicios. “Se puede ir contra todo el patrimonio que tenga, y si no tiene nada, se ganará el juicio, pero no habrá de donde cobrar”.

La importancia de la exposición en la Policía

El letrado dijo que con la exposición policial quedan asentados los hechos. “Si la persona tiene seguro, no hace falta la denuncia policial”, pero subrayó que sí se debe hacer en la empresa de seguro de ambos, dentro de las 72 horas. “Si la aseguradora de la otra persona no recibe la denuncia, no querrá responder”, explicó.

“Si a nosotros nos chocaron y no tenemos seguro y no somos culpables, igual podemos reclamar por el pago de daños”, puntualizó Lera. “Cuando nosotros chocamos y no tenemos seguro, la mejor opción es hablar y llegar a un acuerdo con la otra parte, porque un juicio genera más costos, por eso es mejor un arreglo extrajudicial a través de un convenio, y si es con un abogado, mejor”, cerró.

La documentación para transitar en auto

Los documentos obligatorios para manejar en Argentina son varios y podemos necesitarlos en la ciudad y cuando salimos a la ruta. El DNI es crucial para acreditar la identidad ante las autoridades de control o frente a terceros si ocurren siniestros.

La cédula, sea verde o azul, es obligatoria como la licencia de conducir. En ambos casos, no deben ser documentos vencidos y estar al día. Tambien la VTV o RTO hecha y la oblea que lo certifique tiene que estar pegada en el parabrisas delantero del auto.

Hay que agregar al listado de documentos el seguro automotor, ya que es ilegal conducir sin él y debe contratarse una cobertura mínima para poder circular por las calles, debe estar al día, en plena vigencia y sin pagos atrasados.