¿Qué temas e invitados tendrá "Especialistas" este miércoles 10 de diciembre?

Este miércoles 10 de diciembre, Canal 4 de Jujuy emitirá una nueva edición de “Especialistas”, el programa conducido por Valle Fermi que se consolidó como uno de los espacios de salud, educación y prevención más influyentes de la provincia. Galardonado con el Martín Fierro Federal, el ciclo se caracteriza por acercar información clara, confiable y actualizada a toda la comunidad jujeña.
En esta entrega, el programa contará con una mesa de profesionales que abordarán problemáticas muy presentes en el día a día. La odontóloga Marisel Dip profundizará en el bruxismo por estrés, un trastorno que afecta a miles de personas, especialmente en épocas de mayor tensión. Además, la licenciada Soledad Iglesias hablará sobre el agotamiento propio del cierre del año y cómo identificar sus señales.
La odontóloga Raquel Rodríguez aportará una mirada especializada sobre brackets y tratamientos ortodóncicos actuales, mientras que el doctor Fernando Ustares se enfocará en la bacteria Helicobacter Pylori, una de las principales causas de gastritis y factor de riesgo para el cáncer gástrico.
“Especialistas” se emitirá desde las 14 horas por la pantalla de Canal 4 de Jujuy, y también podrá verse en vivo a través del canal de YouTube oficial, permitiendo que toda la provincia acceda a contenidos de salud de gran valor social. Una oportunidad ideal para informarse con especialistas y mejorar la calidad de vida.
