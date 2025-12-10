¿Qué temas e invitados tendrá "Especialistas" este miércoles 10 de diciembre?

Este miércoles 10 de diciembre, Canal 4 de Jujuy emitirá una nueva edición de “Especialistas”, el programa conducido por Valle Fermi que se consolidó como uno de los espacios de salud, educación y prevención más influyentes de la provincia. Galardonado con el Martín Fierro Federal, el ciclo se caracteriza por acercar información clara, confiable y actualizada a toda la comunidad jujeña.

En esta entrega, el programa contará con una mesa de profesionales que abordarán problemáticas muy presentes en el día a día. La odontóloga Marisel Dip profundizará en el bruxismo por estrés, un trastorno que afecta a miles de personas, especialmente en épocas de mayor tensión. Además, la licenciada Soledad Iglesias hablará sobre el agotamiento propio del cierre del año y cómo identificar sus señales.

La odontóloga Raquel Rodríguez aportará una mirada especializada sobre brackets y tratamientos ortodóncicos actuales, mientras que el doctor Fernando Ustares se enfocará en la bacteria Helicobacter Pylori, una de las principales causas de gastritis y factor de riesgo para el cáncer gástrico.

“Especialistas” se emitirá desde las 14 horas por la pantalla de Canal 4 de Jujuy, y también podrá verse en vivo a través del canal de YouTube oficial, permitiendo que toda la provincia acceda a contenidos de salud de gran valor social. Una oportunidad ideal para informarse con especialistas y mejorar la calidad de vida.

Profesionales invitados al programa "Especialistas" de este miércoles 10 de diciembre Odontóloga Marisel Dip- bruxismo por estrés

Licenciada Soledad Iglesias - Agotamiento a fin de año

Odontóloga Raquel Rodríguez - Brackets

Doctor Fernando Ustares - Helicobacter Pylori - La bacteria que causa gastritis y cáncer gástrico. Galardonado con el Martín Fierro Federal, el ciclo se destaca por ofrecer contenido accesible, actualizado y de alto valor informativo, acercando temas médicos de interés general a toda la comunidad jujeña. Valle Fermi

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.