miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 10:27
Salud.

¿Qué temas e invitados tendrá "Especialistas" este miércoles 10 de diciembre?

Este miércoles llega una nueva edición de Especialistas por Canal 4, con profesionales que abordan temas de salud clave para cerrar el año informados.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
especialistas valle fermi

Este miércoles 10 de diciembre, Canal 4 de Jujuy emitirá una nueva edición de "Especialistas", el programa conducido por Valle Fermi que se consolidó como uno de los espacios de salud, educación y prevención más influyentes de la provincia. Galardonado con el Martín Fierro Federal, el ciclo se caracteriza por acercar información clara, confiable y actualizada a toda la comunidad jujeña.

En esta entrega, el programa contará con una mesa de profesionales que abordarán problemáticas muy presentes en el día a día. La odontóloga Marisel Dip profundizará en el bruxismo por estrés, un trastorno que afecta a miles de personas, especialmente en épocas de mayor tensión. Además, la licenciada Soledad Iglesias hablará sobre el agotamiento propio del cierre del año y cómo identificar sus señales.

La odontóloga Raquel Rodríguez aportará una mirada especializada sobre brackets y tratamientos ortodóncicos actuales, mientras que el doctor Fernando Ustares se enfocará en la bacteria Helicobacter Pylori, una de las principales causas de gastritis y factor de riesgo para el cáncer gástrico.

“Especialistas” se emitirá desde las 14 horas por la pantalla de Canal 4 de Jujuy, y también podrá verse en vivo a través del canal de YouTube oficial, permitiendo que toda la provincia acceda a contenidos de salud de gran valor social. Una oportunidad ideal para informarse con especialistas y mejorar la calidad de vida.

Profesionales invitados al programa "Especialistas" de este miércoles 10 de diciembre

  • Odontóloga Marisel Dip- bruxismo por estrés
  • Licenciada Soledad Iglesias - Agotamiento a fin de año
  • Odontóloga Raquel Rodríguez - Brackets
  • Doctor Fernando Ustares - Helicobacter Pylori - La bacteria que causa gastritis y cáncer gástrico.

Valle Fermi

Valle Fermi

