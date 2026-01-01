Recomendaciones para el 1 de enero: cómo cuidarse tras los festejos

Durante esta jornada, es habitual que se combinen altas temperaturas, tránsito reducido y menor disponibilidad de servicios, por lo que resulta clave adoptar hábitos responsables que permitan atravesar el día sin sobresaltos.
Hidratación y alimentación ligera
Uno de los principales cuidados recomendados para el primer día del año es mantener una correcta hidratación. Beber agua de forma regular ayuda a compensar la pérdida de líquidos producida durante la noche previa, especialmente si hubo consumo de alcohol.
También se aconseja optar por comidas livianas, priorizando frutas, verduras y preparaciones simples. Evitar alimentos grasos o muy condimentados contribuye a una mejor digestión y reduce el malestar general durante la jornada.
El uso de ropa liviana, protector solar y permanecer en espacios ventilados ayuda a prevenir golpes de calor, especialmente en regiones donde las temperaturas suelen ser elevadas durante el verano.
Conducción responsable y traslados
Para quienes deban circular durante el 1 de enero, se aconseja hacerlo con precaución. La combinación de cansancio y consumo de alcohol en las horas previas incrementa el riesgo de accidentes de tránsito.
Ante síntomas como mareos, náuseas, dolor de cabeza persistente o deshidratación, se sugiere buscar atención médica. Los servicios de guardia suelen funcionar con personal reducido durante los feriados, por lo que la prevención resulta clave.
Mantener una alimentación equilibrada, hidratarse correctamente y evitar excesos permite transitar el primer día del año de manera más saludable y segura.