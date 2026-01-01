jueves 01 de enero de 2026

1 de enero de 2026 - 18:52
Atención.

Recomendaciones para el 1 de enero: cómo cuidarse tras los festejos

El primer día del año suele llegar con cansancio, cambios de rutina y altas temperaturas. Algunas pautas simples ayudan a transitar la jornada de manera segura y ordenada.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Cansancio del 1 de enero.

Durante esta jornada, es habitual que se combinen altas temperaturas, tránsito reducido y menor disponibilidad de servicios, por lo que resulta clave adoptar hábitos responsables que permitan atravesar el día sin sobresaltos.

Hidratación y alimentación ligera

Uno de los principales cuidados recomendados para el primer día del año es mantener una correcta hidratación. Beber agua de forma regular ayuda a compensar la pérdida de líquidos producida durante la noche previa, especialmente si hubo consumo de alcohol.

También se aconseja optar por comidas livianas, priorizando frutas, verduras y preparaciones simples. Evitar alimentos grasos o muy condimentados contribuye a una mejor digestión y reduce el malestar general durante la jornada.

El descanso cumple un rol central luego de una noche extensa. Dormir algunas horas adicionales y evitar exigencias físicas intensas permite al organismo recuperarse de manera gradual. En caso de salir al exterior, se recomienda hacerlo en horarios de menor exposición solar.

El uso de ropa liviana, protector solar y permanecer en espacios ventilados ayuda a prevenir golpes de calor, especialmente en regiones donde las temperaturas suelen ser elevadas durante el verano.

Cansancio
Cansancio del 1 de enero.

Conducción responsable y traslados

Para quienes deban circular durante el 1 de enero, se aconseja hacerlo con precaución. La combinación de cansancio y consumo de alcohol en las horas previas incrementa el riesgo de accidentes de tránsito.

Es fundamental no conducir si se ingirieron bebidas alcohólicas, respetar las normas viales y planificar los traslados con anticipación. También se recomienda revisar el estado del vehículo antes de salir a la ruta.

Ante síntomas como mareos, náuseas, dolor de cabeza persistente o deshidratación, se sugiere buscar atención médica. Los servicios de guardia suelen funcionar con personal reducido durante los feriados, por lo que la prevención resulta clave.

Mantener una alimentación equilibrada, hidratarse correctamente y evitar excesos permite transitar el primer día del año de manera más saludable y segura.

