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17 de junio de 2026 - 18:57
Jujuy.

Río Grande: proyectan zonas urbanas y de recreación para un crecimiento territorial

El proyecto se analiza en la Legislatura y tiene como objetivo la planificación territorial del Río Grande con zonas de desarrollo habitacional y recreativo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
&nbsp;Río Grande

 Río Grande

La comisión de Obras y Servicios Publicos de la Legislatura recibió al titular del Colegio de Profesionales de la Arquitectura, Carlos Cicero, para analizar el proyecto de planificación territorial y urbanística vinculado al corredor del Río Grande.

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La iniciativa, impulsada desde la Oficina de Ordenamiento Territorial del Colegio de Arquitectos, propone una visión estratégica para el desarrollo futuro de distintas localidades ubicadas a lo largo del cauce del Río Grande, desde su nacimiento en Tres Cruces hasta su desembocadura en cercanías del río La Bañada, en la zona de San Pedro.

Crecida Rio Grande
Río Grande

Río Grande

“Es un proyecto muy ambicioso y hemos entendido desde los diferentes bloques la importancia y la trascendencia que tiene, dijo la presidenta de la Comisión, Noemí Isasmendi y sostuvo que “es un plan estratégico que piensa el futuro que queremos para Jujuy”.

El proyecto se presentó en la Legislatura

Dicha iniciativa busca generar herramientas de planificación urbana y territorial que permitan ordenar el crecimiento de las ciudades, proteger áreas sensibles y proyectar nuevas zonas destinadas al desarrollo habitacional y recreativo.

Legislatura de Jujuy

El mismo, afirmaron desde la Comisión de la Legislatura, busca dar respuestas a los desafíos actuales de la provincia en relación a la disponibilidad de suelo para futuras urbanizaciones y programas habitacionales por lo que necesitará un análisis multisectorial con diferentes organismos vinculados a la planificación territorial.

Contempla diferentes usos del territorio, incluyendoáreas recreativas, espacios de protección ambiental y sectores destinados a la urbanización, siempre respetando estudios técnicos que determinen las zonas aptas para el desarrollo.

Construir consensos sobre el uso del territorio

Carlos Cicero valoró en este sentido el intercambio que pudieron mantener con los diputados y subrayó la importancia de construir consensos sobre el uso del territorio y la preservación de los recursos paisajísticos y culturales de Jujuy.

Señaló que uno de los principales objetivos del Colegio es promover políticas orientadas a la protección del paisaje y al aprovechamiento responsable del territorio.

Río Grande
Río Grande
Río Grande

Finalmente explicó que la propuesta busca reflexionar sobre el crecimiento urbano en torno al Río Grande, integrando el patrimonio natural y cultural como parte de la identidad provincial.

Según indicó, el desarrollo urbano de Jujuy mantiene una estrecha relación con el río y con la necesidad de poner en valor un patrimonio paisajístico que constituye uno de los principales rasgos distintivos de la provincia.

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