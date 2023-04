Ruta Nº 34: provincia espera autorización para hacer obras

Las obras paralizadas sobre la Ruta Nº 34 son un verdadero problema para la circulación y seguridad de las personas que transitan por la zona. Es la vía de acceso terreste principal a San Salvador, camino directo a todo el ramal jujeño y paso obligado para ir a la zona norte de Salta. Los trabajos se encuentran paralizados en algunos casos desde hace años y hay un tramo que se licitó que directamente no se comenzó a trabajar. El proyecto iniciado en 2016 buscaba ampliar la ruta a una autovía de doble carril y contaba con financiamiento internacional. Pero el contexto político y económico llevó a que las empresas abandonaran las obras.

Carlos Stanic, ministro de Infraestructura, dijo que tuvieron una nueva videoconferencia con el titular de obras públicas de nación, Gabriel Katopodis, donde le solicitaron que dejen a la provincia terminar la obra: “Nación está en un proceso de recisión de contrato y nos autorizarían a que podamos avanzar nosotros en hacerla transitable, no la doble vía sino en que sea transitable” remarcó el ministro.

“Estamos a la espera de que nos autoricen, la intención es hacerla transitable y segura. No tenemos la disponibilidad de hacer la autovía de doble carril, pero si por lo menos evitar todos esos desvíos y esos dolores de cabeza que nos representa a todos los que circulamos por ahí. La verdad que la sufrimos todos".

La obra de la Ruta Nº 34

Hay tres tramos de la ruta nacional Nº 34 que quedaron en obras: de Perico a Pampa Blanca y otro de Perico al acceso de El Cuarteadero, paralizada desde octubre de 2019. La tercera es desde el límite de Pampa Blanca a El Cuarteadero donde la empresa entró en convocatoria de acreedores y abandonó los trabajos. Ambos tuvieron un porcentaje bajo de avance.

Hay una cuarta parte planificada, desde El Cuarteadero a San Pedro. Este tramo se licitó y adjudicó en agosto del 2022 y todavía no comenzaron. Stanic dijo que la provincia de Jujuy remarcó que si la obra va a quedar en las mismas condiciones que el resto, directamente que no se empiece: "no podemos sufrir otro tramo más".