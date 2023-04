¿Qué se mira en una consulta ginecológica?

Cuando una mujer va a una consulta ginecológica (a no ser que sea por un problema específico), el ginecólogo procede con una revisión rutinaria. En primer lugar, se pregunta a la paciente sobre algunas cuestiones relacionadas con la regla, por ejemplo: cada cuantos días tiene el periodo, si las reglas son abundantes o no, cuantos días le dura, si sufre alguna molestia o dolor, etc. También, se le harán preguntas sobre otro tipo de cuestiones como uso de anticonceptivos o relaciones sexuales. Algunos ginecólogos empiezan la consulta pesando y tomando la tensión a la paciente, detectando de esta forma problemas que se remiten al médico de cabecera