Se festejó en Capital el Día del Payaso: el origen de esta celebración

payasos.jpg

Oliva tenía 86 años y falleció el sábado 16 de enero del 2023. Un día muy triste para mucha gente que se volcó a las redes sociales para expresar su pesar y contar grandes anécdotas con este gran hombre que aportó a la cultura jujeña.

payaso pirulin.jpg Homenaje al payaso Pirulín.

En una entrevista de hace algunos años, Pirulín destacó que "lo que siempre traté de hacer es darle alegría a todo el público, soy feliz cada vez que me acuerdo de todo lo que viví a lo largo de mis años como payaso. Estar en contacto con el público siempre me hizo bien y mucha gente siempre me acompañó, estuvo al lado mío alentándome".