Se normalizó el suministro de luz en los barrios de San Salvador de Jujuy: qué pasó

Pasadas las 10 de la mañana de este martes 19 de agosto, luego de registrarse fuertes ráfagas de viento en San Salvador de Jujuy, Ejesa informó que se habían originado interrupciones del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad debido al quiebre de un poste de Media Tensión y el corte de conductores.

Alrededor de la 12:28, se normalizó el suministro en la totalidad de las zonas afectadas, tras finalizar las tareas de reparación de la estructura dañada.

EJESA corte de luz tareas mantenimiento.jpg Por quiebre de un poste de Media Tensión y el corte de sus conductores hay barrios sin luz mientras que se realizan los trabajos pertinentes. (foto ilustrativa) Los motivos del corte Tal cual informó EJESA, la cuadrilla identificó como falla el corte de conductores, quedando sin suministro eléctrico. Tras las tareas de reparación de la estructura dañada,a hs.12:28, se normalizó el suministro en la totalidad de las zonas afectadas.

Los barrios que se quedaron sin servicio RIM20,

Parte de Ciudad de Nieva

Cuyaya,

B° Norte,

Camino a la Almona,

Juan Galán,

Loteo El Cortijo,

Quebrada Los Pájaros,

Loteo Roca

Antena FM Popular

Personal técnico intervino sobre el distribuidor que abastece a distintos sectores B° Cuyaya,

B° Cerro Las Rosas,

FM Integración,

Cámara del Tabaco,

LIMSA,

Constitución e Hidráulica

Colectora Ruta 9.

