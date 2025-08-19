martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 10:57
Urgente.

Se normalizó el suministro de luz en los barrios de San Salvador de Jujuy: qué pasó

Por quiebre de un poste de Media Tensión y el corte de sus conductores, varios barrios de San Salvador estuvieron sin luz por varias horas.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
ejesa.jpg
Alrededor de la 12:28, se normalizó el suministro en la totalidad de las zonas afectadas, tras finalizar las tareas de reparación de la estructura dañada.

EJESA corte de luz tareas mantenimiento.jpg
Por quiebre de un poste de Media Tensión y el corte de sus conductores hay barrios sin luz mientras que se realizan los trabajos pertinentes. (foto ilustrativa)

Por quiebre de un poste de Media Tensión y el corte de sus conductores hay barrios sin luz mientras que se realizan los trabajos pertinentes. (foto ilustrativa)

Los motivos del corte

Tal cual informó EJESA, la cuadrilla identificó como falla el corte de conductores, quedando sin suministro eléctrico. Tras las tareas de reparación de la estructura dañada,a hs.12:28, se normalizó el suministro en la totalidad de las zonas afectadas.

Los barrios que se quedaron sin servicio

  • RIM20,
  • Parte de Ciudad de Nieva
  • Cuyaya,
  • B° Norte,
  • Camino a la Almona,
  • Juan Galán,
  • Loteo El Cortijo,
  • Quebrada Los Pájaros,
  • Loteo Roca
  • Antena FM Popular

Personal técnico intervino sobre el distribuidor que abastece a distintos sectores

  • B° Cuyaya,
  • B° Cerro Las Rosas,
  • FM Integración,
  • Cámara del Tabaco,
  • LIMSA,
  • Constitución e Hidráulica
  • Colectora Ruta 9.

