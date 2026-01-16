¿Se puede tomar bebidas alcohólicas en la calle durante Carnaval en Jujuy?

El Carnaval en Jujuy vuelve a poner en el centro del debate el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. En toda la provincia, beber alcohol en espacios públicos se encuentra prohibido por el Código Contravencional y constituye una falta sancionable. Sin embargo, durante las celebraciones carnestolendas, anticiparon que los controles tendrán un criterio más flexible, especialmente en localidades de la Quebrada de Humahuaca.

“Nos informaron que se va a controlar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo que quienes vendan tengan los permisos correspondientes” , indicó Bruno Zamboni, referente de la comparsa La Juventud Alegre de Humahuaca tras una reunión con las autoridades municipales y otros organismos.

“Van a ser un poco flexibles en la calle con la gente que consuma bebidas alcohólicas, pero no van a permitir los excesos”, afirmó.

La Ley de Nocturnidad y el reclamo de las comparsas

Otro de los puntos planteados por los referentes del Carnaval tiene que ver con la Ley de Nocturnidad, aprobada en 2014. Según explicó Zamboni, la norma no contempla la realidad de las comparsas de la Quebrada de Humahuaca.

“Es una ley donde no se contempla a las comparsas de la Quebrada. Se hizo énfasis en los Valles y las Yungas, donde las comparsas tienen fines más lucrativos”, expresó. En ese sentido, detalló que la legislación actual permite a las comparsas de la Quebrada extender sus actividades solo hasta las 20 horas.

“Hace varios años que venimos pidiendo que se revea eso, porque acá se maneja el Carnaval de otra manera”, sostuvo el referente, al remarcar las diferencias culturales con otras regiones de la provincia.

Las comparsas tendrán que limpiar los lugares

Además de los controles por el consumo de alcohol, las comparsas deberán asumir un rol activo en el cuidado del espacio público. Zamboni señaló que esta será una condición clave durante el Carnaval.

“Después de cada desentierro, las comparsas se van a tener que encargar de la limpieza del lugar”, explicó. La medida busca preservar la Quebrada de Humahuaca, reconocida como Patrimonio de la Humanidad.

El compromiso apunta a reducir el impacto ambiental de los festejos, que cada año convocan a una gran cantidad de personas entre vecinos y turistas.

¿Cuándo es el carnaval 2026 en Jujuy?

El Carnaval 2026 en Jujuy ya tiene fechas oficiales y se extenderá por varias semanas entre enero y marzo, con distintos eventos tradicionales y ceremonias que recorren toda la provincia.

Según el calendario oficial, las celebraciones arrancan con actividades previas como los Jueves de Padrinos (22 de enero) y se prolongan hasta el Carnaval de Remache, el 7 de marzo.

