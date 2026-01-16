viernes 16 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de enero de 2026 - 10:18
Normativa.

¿Se puede tomar bebidas alcohólicas en la calle durante Carnaval en Jujuy?

En la provincia rige la prohibición de beber alcohol en espacios públicos por tratarse de una contravención, pero durante el Carnaval habrá flexibilidad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Carnaval en Humahuaca.

Carnaval en Humahuaca.

Lee además
Carnaval en Jujuy. video
Jujuy.

Cuenta regresiva para el Carnaval 2026: qué esperan y cómo se preparan los jujeños
Carnaval 2025 en Maimará / foto archivo. video
Para agendar.

A un mes del Carnaval 2026: el cronograma completo, fiesta por fiesta en Jujuy

“Nos informaron que se va a controlar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo que quienes vendan tengan los permisos correspondientes”, indicó Bruno Zamboni, referente de la comparsa La Juventud Alegre de Humahuaca tras una reunión con las autoridades municipales y otros organismos.

“Van a ser un poco flexibles en la calle con la gente que consuma bebidas alcohólicas, pero no van a permitir los excesos”, afirmó.

Carnaval en Humahuaca.
Carnaval en Humahuaca.

Carnaval en Humahuaca.

La Ley de Nocturnidad y el reclamo de las comparsas

Otro de los puntos planteados por los referentes del Carnaval tiene que ver con la Ley de Nocturnidad, aprobada en 2014. Según explicó Zamboni, la norma no contempla la realidad de las comparsas de la Quebrada de Humahuaca.

“Es una ley donde no se contempla a las comparsas de la Quebrada. Se hizo énfasis en los Valles y las Yungas, donde las comparsas tienen fines más lucrativos”, expresó. En ese sentido, detalló que la legislación actual permite a las comparsas de la Quebrada extender sus actividades solo hasta las 20 horas.

“Hace varios años que venimos pidiendo que se revea eso, porque acá se maneja el Carnaval de otra manera”, sostuvo el referente, al remarcar las diferencias culturales con otras regiones de la provincia.

Carnaval en Humahuaca.
Carnaval en Humahuaca.

Carnaval en Humahuaca.

Las comparsas tendrán que limpiar los lugares

Además de los controles por el consumo de alcohol, las comparsas deberán asumir un rol activo en el cuidado del espacio público. Zamboni señaló que esta será una condición clave durante el Carnaval.

“Después de cada desentierro, las comparsas se van a tener que encargar de la limpieza del lugar”, explicó. La medida busca preservar la Quebrada de Humahuaca, reconocida como Patrimonio de la Humanidad.

El compromiso apunta a reducir el impacto ambiental de los festejos, que cada año convocan a una gran cantidad de personas entre vecinos y turistas.

Embed - Carnaval 2026: requisitos para las comparsas en Humahuaca

¿Cuándo es el carnaval 2026 en Jujuy?

El Carnaval 2026 en Jujuy ya tiene fechas oficiales y se extenderá por varias semanas entre enero y marzo, con distintos eventos tradicionales y ceremonias que recorren toda la provincia.

Según el calendario oficial, las celebraciones arrancan con actividades previas como los Jueves de Padrinos (22 de enero) y se prolongan hasta el Carnaval de Remache, el 7 de marzo.

Fechas clave del Carnaval 2026 en Jujuy:

  • 22 de enero: Jueves de Padrinos.
  • 29 de enero: Jueves de Ahijados.
  • 5 y 12 de febrero: Jueves de Compadres y Comadres.
  • 14 al 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya.
  • 21 de febrero: Carnaval Chico.
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores.
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache y cierre de los festejos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuenta regresiva para el Carnaval 2026: qué esperan y cómo se preparan los jujeños

A un mes del Carnaval 2026: el cronograma completo, fiesta por fiesta en Jujuy

A un mes del Carnaval 2026: cuánto se gasta y qué conviene comprar en Jujuy

¡Atención carnavaleros! Cuánto cuesta armar el kit para Carnaval 2026

Cuánto cuesta la canasta de crianza de un recién nacido en Jujuy

Lo que se lee ahora
Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres video
Preocupante.

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres

Comisaría de El Chingo. video
Investigación.

Muerte en la Comisaría de El Chingo: imputaron a cuatro policías

Japón ya sanciona el acoso olfativo y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura video
Análisis.

Japón ya sanciona el "acoso olfativo" y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura

Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: Ese colegio me dio todo video
Dedicación.

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: "Ese colegio me dio todo"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel