¿Se puede tomar bebidas alcohólicas en la calle durante Carnaval en Jujuy?

“Nos informaron que se va a controlar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo que quienes vendan tengan los permisos correspondientes”, indicó Bruno Zamboni, referente de la comparsa La Juventud Alegre de Humahuaca tras una reunión con las autoridades municipales y otros organismos.
“Van a ser un poco flexibles en la calle con la gente que consuma bebidas alcohólicas, pero no van a permitir los excesos”, afirmó.
La Ley de Nocturnidad y el reclamo de las comparsas
Otro de los puntos planteados por los referentes del Carnaval tiene que ver con la Ley de Nocturnidad, aprobada en 2014. Según explicó Zamboni, la norma no contempla la realidad de las comparsas de la Quebrada de Humahuaca.
“Es una ley donde no se contempla a las comparsas de la Quebrada. Se hizo énfasis en los Valles y las Yungas, donde las comparsas tienen fines más lucrativos”, expresó. En ese sentido, detalló que la legislación actual permite a las comparsas de la Quebrada extender sus actividades solo hasta las 20 horas.
Además de los controles por el consumo de alcohol, las comparsas deberán asumir un rol activo en el cuidado del espacio público. Zamboni señaló que esta será una condición clave durante el Carnaval.
“Después de cada desentierro, las comparsas se van a tener que encargar de la limpieza del lugar”, explicó. La medida busca preservar la Quebrada de Humahuaca, reconocida como Patrimonio de la Humanidad.
El compromiso apunta a reducir el impacto ambiental de los festejos, que cada año convocan a una gran cantidad de personas entre vecinos y turistas.
Embed - Carnaval 2026: requisitos para las comparsas en Humahuaca
¿Cuándo es el carnaval 2026 en Jujuy?
El Carnaval 2026 en Jujuy ya tiene fechas oficiales y se extenderá por varias semanas entre enero y marzo, con distintos eventos tradicionales y ceremonias que recorren toda la provincia.
Según el calendario oficial, las celebraciones arrancan con actividades previas como los Jueves de Padrinos (22 de enero) y se prolongan hasta el Carnaval de Remache, el 7 de marzo.
Fechas clave del Carnaval 2026 en Jujuy:
22 de enero: Jueves de Padrinos.
29 de enero: Jueves de Ahijados.
5 y 12 de febrero: Jueves de Compadres y Comadres.
14 al 16 de febrero: Carnaval Grande
17 de febrero: Martes de Chaya.
21 de febrero: Carnaval Chico.
28 de febrero: Carnaval de Flores.
7 de marzo: Carnaval de Remache y cierre de los festejos.