Carnaval 2026: cuáles son los requisitos para las comparsas en Humahuaca

Se avecina el Carnaval 2026 en Jujuy, una de las más convocantes celebraciones del año. Por eso se están organizando con las comparsas como serán los festejos. En Humahuaca se hizo una reunión para definir la logística y los requisitos para comparsas .

Festejos. A un mes del Carnaval 2026: cuánto se gasta y qué conviene comprar en Jujuy

Del encuentro que se realizó en el Salón Bicentenario con funcionarios municipales y representantes de 35 comparsas, se definieron los requisitos y condiciones que deberá tener cada agrupación para poder celebrar.

Las comparsas deberán cumplir una serie de aprobaciones obligatorias para poder organizar sus celebraciones durante el carnaval. Cada evento necesita el aval de distintos organismos municipales como Bomberos, Rentas, Salud y la Policía, que intervienen en el proceso de habilitación.

Carnaval 2026: requisitos para las comparsas en Humahuaca (Archivo) Carnaval 2026: requisitos para las comparsas en Humahuaca (Archivo)

Desde el municipio confirmaron que el período oficial de carnaval comenzará el jueves 5 de febrero, Jueves del Compadre, y se extenderá hasta el domingo 22, día previsto para el entierro del carnaval. Todas las actividades que se realicen dentro de ese lapso serán consideradas oficialmente como eventos de carnaval y deberán ajustarse a la normativa vigente.

Para facilitar la aprobación de los trámites, las autoridades informaron que los organismos intervinientes ampliarán sus horarios de atención, teniendo en cuenta la proximidad de las fechas y la cantidad de solicitudes que deben procesarse.

Cambios en contratos y exigencias sanitarias

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la modificación del sistema de contratos. Además, se estableció como obligatoria la presencia física de un enfermero dentro de cada evento, requisito que deberá figurar expresamente en los contratos. Desde el área de Salud remarcaron que esta medida garantiza una atención inmediata ante cualquier emergencia.

Seguridad y adicionales

Se mantiene el concepto de servicios adicionales de seguridad. Cada presidente de comparsa recibió una copia con todos los servicios de contratación disponibles para que las comisiones puedan evaluarlos, especialmente en lo que respecta a seguridad privada.

Uso de espacios públicos y cuidado ambiental

El municipio autoriza la utilización de monumentos y espacios públicos dentro de la jurisdicción municipal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. También se hizo especial hincapié en la limpieza y la preservación del medio ambiente como responsabilidad compartida.

En el caso de las invitaciones a domicilios particulares, el presidente de cada comparsa deberá entregar bolsas de residuos a los dueños de casa. Tanto las familias como las comisiones ayudarán a juntar la basura. Además, se designó a una persona responsable que coordinará la recolección de residuos durante todo el carnaval, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de las celebraciones.

Fechas para el Carnaval 2026 en Jujuy

22 de enero: Jueves de Padrinos

29 de enero: Jueves de Ahijados

5 de febrero: Jueves de Compadres

12 de febrero: Jueves de Comadres

14 de febrero: Sábado de Desentierro

15 y 16 de febrero: Carnaval Grande

17 de febrero: Martes de Chaya

21 de febrero: Carnaval Chico

22 de febrero: Entierro del Carnaval

28 de febrero: Carnaval de Flores

7 de marzo: Carnaval de Remache