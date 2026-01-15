Cuenta regresiva para el Carnaval 2026: qué esperan y cómo se preparan los jujeños

Carnaval en Jujuy.

A poco más de un mes de los eventos centrales, el Carnaval 2026 ya se siente en Jujuy. Las jujeñas y los jujeños empiezan a palpitar una de las fiestas más esperadas del calendario cultural de la provincia.

Muchas mujeres cuentan que ya organizan juntadas con amigas para el Jueves de Comadres, especialmente dentro de sus comparsas. Otros comentan que están ahorrando para viajar y festejar en distintos puntos del norte, mientras que hay quienes siguen de cerca el anuncio de bandas y grupos musicales que llegarán a la provincia durante esos días.

También están quienes esperan el Carnaval para vivirlo en familia, una tradición muy arraigada en los hogares jujeños, sobre todo durante el Martes de Chaya.

Embed - Encuesta de Carnaval Los precios del kit carnavalero Yolanda, vendedora del sector, explicó que por ahora el movimiento es de consulta, aunque el interés crece con el correr de los días. “La gente está averiguando precios. Ahora lo que están consultando es por mayor. Para mí conviene por mayor”, afirmó.

El detalle de precios actualizado es el siguiente: Papel picado: $2.000

Serpentinas (media docena): $3.500

Talco común (bolsa 20 kg): $13.000

Talco perfumado (bolsa 20 kg): $16.000

Vaso carnavalero: $800

Vaso alternativo: $900

Jarrita: $1.400

Nieve en aerosol: $2.500

Papel picado por kilo: $14.000 (antes $9.000)

Fardo de espuma: $25.000 (antes $22.000) “Nosotros llamamos a esto kit carnavalero, pero hay gente que suma talco color, vinchitas, cuernitos o gorritos. Hay varias cositas más para comprar”, detalló la vendedora. Carnaval en Jujuy Carnaval en Jujuy. ¿Cuánto se gasta para carnavalear en Jujuy? Según la experiencia del sector, los gastos aumentan cuando se acerca la temporada fuerte. “Para el compadre, la comadre, las chayas… se gasta. Pero la gente se entusiasma igual”, señaló Yolanda. El combo básico para arrancar ronda los $15.000, aunque el monto puede subir si se agregan productos o si la compra es grupal. Embed - KIT CARNAVALERO EN JUJUY Fechas del Carnaval 2026 en Jujuy 22 de enero: Jueves de Padrinos

29 de enero: Jueves de Ahijados

5 de febrero: Jueves de Compadres

12 de febrero: Jueves de Comadres

14 de febrero: Sábado de Desentierro

15 y 16 de febrero: Carnaval Grande

17 de febrero: Martes de Chaya

21 de febrero: Carnaval Chico

22 de febrero: Entierro del Carnaval

28 de febrero: Carnaval de Flores

7 de marzo: Carnaval de Remache

