jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 07:15
Jujuy.

Cuenta regresiva para el Carnaval 2026: qué esperan y cómo se preparan los jujeños

A un mes de los días centrales del Carnaval, en Jujuy ya se vive el clima festivo: juntadas, ahorro, comparsas y expectativas la fiesta.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Carnaval en Jujuy.

Carnaval en Jujuy.

Muchas mujeres cuentan que ya organizan juntadas con amigas para el Jueves de Comadres, especialmente dentro de sus comparsas. Otros comentan que están ahorrando para viajar y festejar en distintos puntos del norte, mientras que hay quienes siguen de cerca el anuncio de bandas y grupos musicales que llegarán a la provincia durante esos días.

También están quienes esperan el Carnaval para vivirlo en familia, una tradición muy arraigada en los hogares jujeños, sobre todo durante el Martes de Chaya.

El detalle de precios actualizado es el siguiente:

  • Papel picado: $2.000

  • Serpentinas (media docena): $3.500

  • Talco común (bolsa 20 kg): $13.000

  • Talco perfumado (bolsa 20 kg): $16.000

  • Vaso carnavalero: $800

  • Vaso alternativo: $900

  • Jarrita: $1.400

  • Nieve en aerosol: $2.500

  • Papel picado por kilo: $14.000 (antes $9.000)

  • Fardo de espuma: $25.000 (antes $22.000)

“Nosotros llamamos a esto kit carnavalero, pero hay gente que suma talco color, vinchitas, cuernitos o gorritos. Hay varias cositas más para comprar”, detalló la vendedora.

Carnaval en Jujuy
Carnaval en Jujuy.

Carnaval en Jujuy.

¿Cuánto se gasta para carnavalear en Jujuy?

Según la experiencia del sector, los gastos aumentan cuando se acerca la temporada fuerte. “Para el compadre, la comadre, las chayas… se gasta. Pero la gente se entusiasma igual”, señaló Yolanda.

El combo básico para arrancar ronda los $15.000, aunque el monto puede subir si se agregan productos o si la compra es grupal.

Embed - KIT CARNAVALERO EN JUJUY

Fechas del Carnaval 2026 en Jujuy

  • 22 de enero: Jueves de Padrinos

  • 29 de enero: Jueves de Ahijados

  • 5 de febrero: Jueves de Compadres

  • 12 de febrero: Jueves de Comadres

  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro

  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande

  • 17 de febrero: Martes de Chaya

  • 21 de febrero: Carnaval Chico

  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval

  • 28 de febrero: Carnaval de Flores

  • 7 de marzo: Carnaval de Remache

