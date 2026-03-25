Se realizó la charla "IA y Ecosistema público-privado", organizada por la fundación Jujuy Futuro

Este miércoles se llevó a cabo en Jujuy la charla “IA y Ecosistema público-privado”, organizada por la Fundación Jujuy Futuro. La actividad se realizó a las 17:30 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y tuvo como disertante al especialista Maximiliano Campos Ríos .

El encuentro propuso abrir el debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, en la gestión pública y en el desarrollo productivo de la provincia. En ese marco, el disertante explicó que la idea fue conversar con jóvenes y con la comunidad en general sobre “cómo los datos y las nuevas tecnologías pueden construir un ecosistema público y privado en donde la colaboración sea la base del desarrollo”.

Uno de los principales conceptos que dejó Campos Ríos fue que la inteligencia artificial ya está presente en muchas herramientas de uso diario. “La usamos más de lo que pensamos”, afirmó al referirse a plataformas donde las personas escuchan música o consumen contenido audiovisual.

Además, señaló que hoy también distintos gobiernos del mundo incorporan inteligencia artificial en sus sistemas y remarcó la necesidad de hacerla más accesible. “Agregar esa tecnología, darla a conocer, capacitar y, en definitiva, poder hacerlo algo más masivo y más accesible”, sostuvo.

la IA como herramienta para emprender y trabajar

Durante la charla, Campos Ríos remarcó que la inteligencia artificial no debe verse solo desde el miedo. “La inteligencia artificial es una herramienta. No es verdad que esto destruya empleos. Destruye un tipo de empleo, pero crea otro”, aseguró.

En ese sentido, afirmó que la tecnología puede ser una aliada para quienes buscan emprender. “Tenemos que hacernos amigos de la tecnología y poder aprovecharla y maximizar su potencial para emprender lo que sea. Lo que se te ocurra puede ser potenciado y maximizado con IA”, expresó.

image Maximiliano Campos Ríos, disertante.

También mencionó aplicaciones concretas en el mundo laboral, como automatización de procesos, facturación, auditorías, tareas contables y liquidación de salarios. Incluso puso como ejemplo el futuro de algunas profesiones: “¿Qué sería un contador hoy sin un Excel? Bueno, ¿qué va a ser el contador del futuro sin inteligencia artificial ayudándose para dar un mejor servicio?”.

Otro de los ejes centrales de la exposición fue la necesidad de formar a la población para que pueda aprovechar estas herramientas. “Yo creo que lo más importante es apostar a la capacitación y a la alfabetización de las personas”, afirmó.

Según explicó, el desafío no es solo tecnológico, sino también cultural. En esa línea, planteó que si se construyen competencias digitales, se puede “dar el salto cualitativo para que la Argentina sea un país desarrollado”. También rechazó la idea de que la tecnología sea solo para jóvenes: “Todas las personas, no importa, ya sean nativos o inmigrantes digitales, tenemos la posibilidad de aprender, de capacitarnos y de trabajar con herramientas de IA”.

Una mirada sobre el futuro de Jujuy

Por su parte, el presidente de la Fundación Jujuy Futuro, Adriano Morone, explicó que esta fue la segunda charla impulsada por el espacio y que el objetivo fue pensar cómo la inteligencia artificial puede mejorar la gestión estatal, “haciéndolo más cercano, más transparente, más participativo, menos burocrático”.

image Adriano Morone, presidente de la fundación Jujuy Futuro.

Además, destacó la importancia de la articulación entre lo público y lo privado. “También vamos a hablar un poquito de cómo eso puede servir para potenciar a los emprendedores, a los empresarios, a quienes generan trabajo”, indicó.

Morone remarcó que en Jujuy existe talento y oportunidades para aprovechar el crecimiento de la economía del conocimiento. “Creo que tenemos que también, como provincia, aprovechar y saber que ahí hay oportunidades, porque además en Jujuy tenemos muchísimo talento”, agregó..

Finalmente, adelantó que la Fundación seguirá organizando nuevas actividades durante el año, no solo sobre inteligencia artificial, sino también sobre otros temas vinculados al futuro de la provincia, "lo que nos hemos planteado desde la fundación fue considerar distintos temas que tienen que ver con la construcción del futuro de nuestra provincia, temas que consideramos que son imprescindibles tratar, para mirar hacia adelante, hacia dónde desarrollarse Jujuy".