HUGO SOSA - SECRETARIO DE SEGURIDAD

Los procedimientos realizados en todas las unidades penales de Jujuy, se realizó con personal especializado y perros entrenados. “Esto se implementará cada mes, una o dos veces”, y dijo que los elementos secuestrados permiten “evitar futuros conflictos internos”.

Sosa dijo que también realizan un diagnóstico de la situación carcelaria, y aclaró que pusieron en práctica el plan de llamado urgente a los efectivos por casos de emergencia. “Fue muy positivo. Lo acató más del 90% del personal”.

“Esto nos permite saber con los elementos que contamos, sobre todo en recursos humanos, materiales y logística, para generan un plan de acción profesional y estratégico”, indicó el responsable de la Secretaría de Seguridad provincial.

Cárceles Cárceles del Servicio Penitenciario (Foto ilustrativa)

Teléfonos secuestrados en el penal de Gorriti

El mes pasado tras una serie de allanamientos realizados en la cárcel de Gorriti, se secuestraron teléfonos que habrían sido utilizados para realizar estafas telefónicas, tras la denuncia realizadas por víctimas en Salta. Las requisas fueron en el Pabellón 1 de máxima seguridad.

Según destacaron autoridades provinciales de seguridad, algunos presos armaban redes delictivas para estas maniobras y detectaron que por lo menos cinco internos estaban involucrados. Los celulares ingresaban con las visitas a través de un sistema de pasamanos.

¿Cómo actuar ante una estafa telefónica?

Especialistas aseguran que no se debe entregar ningún tipo de información de cuentas bancarias porque las entidades oficiales no llaman por teléfono para solicitarlas, y explicaron que ante llamados sospechosos de desconocidos, no dar datos de las tarjetas ni claves.

Ante la existencia de un hecho delictivo e intento de estafas telefónicas, la Policía de la Provincia indicó que los ciudadanos deben realizar las denuncias correspondientes en la comisaría más cercana, comunicándose al 911 o por teléfono fijo al 0388-4264008.