Silvina Rodríguez, la primera piloto de autos de Jujuy

Silvina Rodríguez "En mi primer carrera me mandaron a lavar los platos"

“Hace 20 años la mirada era otra hacia la mujer, sobre todo en el mundo automotor. Yo me crie en un taller, mis primeros recuerdos eran con una llave, una pinza debajo de un auto (…) siempre me apasionó el automovilismo y siempre acompañé a mi papa en cada carrea. De chica fui mamando el mundo de los fierros hasta que se me dio y me pude comprar un auto de carrera” recordaba Sil.

Hoy Silvina corre junto a su papá, él le hace la parte mecánica y ese sostén familiar que tanto se necesita a la hora de enfrentar cada nueva carrera.

Silvia.jpg Silvina fue por mucho tiempo la única piloto de autos mujer. Siendo la única mujer piloto corrió siempre con hombres. Hoy ya se están sumando más.

“La primer carrera fue todo un desafió” recordaba esta joven piloto a la vez que mencionó su primer podio y esta carrera de la vida sobre ruedas de la mano de los fierros en cada una de las pistas.

Te invitamos a compartir una entrevista, mejor dicho, una charla súper amigable que hace un recorrido por un mundo extremadamente machista, que con el correr de los tiempos fue cambiando hasta convertirse en un ambiente familiar y solidario.

SILVINA RODRIGUEZ