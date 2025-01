Solange Rivas elegida como la Jujeña del Año: "Amo mi provincia, es hermosa"

En diálogo con Canal 4, expresó: “Tome muy bien este reconocimiento, me sorprendió y me sentí muy honrada. La gente de Jujuy siempre me apoya y eso me llena de orgullo”. Con una trayectoria que incluye dos Martín Fierro —uno nacional y otro a nivel latinoamericano como Mejor Conductora—, Rivas marcó un antes y un después en el ámbito televisivo.