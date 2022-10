FEED.png Solidaridad con una familia de Palpalá.

Para ayudar pueden comunicarse a los siguientes números de teléfono: 3884763035 o 3885182735. Alias: tinocarpintier / CVU: 0000003100096892665955.

El hecho ocurrió el 29 de agosto cuando ellos se encontraban en su vivienda de Palpalá. Los llamaron y de inmediato se dirigieron al lugar ubicado en el sector El Paraíso de Alto Comedero. “Cuando nos llamaron nunca nos imaginamos que era de esa magnitud. Llegamos y estaban los Bomberos con los vecinos. Vimos como el taller se caía a pedazos”, le comentó a Todo Jujuy, Ernesto Guerrero uno de los integrantes de la familia.

“Los Bomberos no podían entrar porque las llamas eran enormes, estaba muy avanzado y luchaban para apagarlo”, añadió. Fueron aproximadamente dos horas las que les llevó lograr calmar el fuego y no saben cuál fue la causa, “no hay nada certero, no sabemos qué pasó”, dijo.

Las pérdidas fueron totales, entre maderas, herramientas y máquinas muy costosas, todo valuado en aproximadamente 10 millones de pesos. Asimismo, Guerrero indicó que “lo más triste fue que dos de las tres perras que teníamos murieron quemadas, una sola pudo salir y salvarse”.

“Estaremos muy agradecidos con las personas que tengan la voluntad de colaborarnos. Teníamos muchos trabajos hechos ya pagados y por eso queremos conseguir dinero para devolverle a la gente. Es el esfuerzo de toda una vida y se fue en un instante, mi papá tiene 63 años y desde los 16 que trabaja en esto”, finalizó.

