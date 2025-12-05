viernes 05 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de diciembre de 2025 - 13:14
Educación.

Tercera preinscripción a 1er año 2026: publicaron el listado de colegios con sobredemanda

Teniendo en cuenta la tercera etapa de preinscripción para el ingreso a 1er año 2026, el Ministerio de Educación publicó los listados de preinscriptos y de colegios con sobredemanda.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Hoy vence el plazo para confirmar la inscripción para el ingreso a primer año (Imagen realizada con IA)

Hoy vence el plazo para confirmar la inscripción para el ingreso a primer año (Imagen realizada con IA)

Lee además
Imagen generada con IA video
Educación.

Tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: cómo sigue el cronograma
Imagen generada con IA video
Educación.

Arranca la tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: fechas y todo el cronograma

Aquellos que superen la cantidad de alumnos inscriptos para los bancos habilitados, pasarán al proceso de "asignación de un momento".

Tercera inscripción a 1er año 2026: instituciones con sobredemanda

En las escuelas donde la cantidad de preinscriptos no supere los bancos disponibles, la asignación es directa.

En tanto, las instituciones donde los preinscriptos superen las vacantes, el 10 de diciembre, a las 16:00 hs, se realizará la asignación de un momento a través de INPROJUY.

Sorteo
Ingreso a primer año (Archivo)

Ingreso a primer año (Archivo)

Cuáles son las instituciones con sobredemanda

  • Centro Polivalente de Arte - San Salvador de Jujuy: bancos 29 – inscriptos 205
  • Secundario N°2 - San Salvador de Jujuy: bancos 20 - inscriptos 116
  • Secundario N°3 – Perico: bancos 14 – inscriptos 80
  • Secundario N°56 - El Carmen: bancos 8 – inscriptos 24
  • Escuela de Comercio N°1 - San Pedro: bancos 25 - inscriptos 59
  • Escuela de Comercio N°1 – Perico: bancos 10 – inscriptos 73
  • Escuela de Comercio N°2 - San Salvador de Jujuy: bancos 19 – inscriptos 195
  • EET N°2 - San Pedro: bancos 15 – inscriptos 37
  • EET N°2 - San Salvador de Jujuy: bancos 9 – inscriptos 177
  • Escuela Normal – Libertador: bancos 23 – inscriptos 48
Ingreso a 1 año

Cronograma para el ingreso a 1er año 2026

  • 2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas.
  • 9 de diciembre: asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda.
  • 11 de diciembre: publicación de vacantes resultantes.
  • 12, 15 y 16 de diciembre: instancia final de confirmación con documentación presentada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: cómo sigue el cronograma

Arranca la tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: fechas y todo el cronograma

¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en Jujuy?

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas: dónde y cuándo

Lo condenaron a 10 años de prisión por abusar sexualmente de un menor en Alto Comedero

Lo que se lee ahora
Cena Blanca. video
Emoción.

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

Por  Federico Franco

Las más leídas

Cena Blanca. video
Emoción.

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

Habló la madre de Delicia Mamaní y hay un sospechoso.
Búsqueda.

La madre de la jujeña desaparecida en Córdoba rompió el silencio y habló de un sospechoso

Aguinaldo.
Diciembre.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en Jujuy?

Volver al Trabajo: cuánto se cobra en diciembre 2025 y cuáles son los requisitos.
Economía.

Cuánto se cobra en diciembre 2025 el plan Volver al Trabajo y cuales son los requisitos

Juraron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo queda conformada la Legislatura video
Política.

Juraron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo queda conformada la Legislatura

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel