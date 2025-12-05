Tercera preinscripción a 1er año 2026: publicaron el listado de colegios con sobredemanda

El pasado 2 de diciembre arrancó el tercer proceso de preinscripción para el ingreso a 1er año 2026. Siguiendo con el cronograma compartido por el Ministerio de Educación, este viernes se publicaron los listados de los colegios que tienen sobredemanda.
Aquellos que superen la cantidad de alumnos inscriptos para los bancos habilitados, pasarán al proceso de "asignación de un momento".
Tercera inscripción a 1er año 2026: instituciones con sobredemanda
En las escuelas donde la cantidad de preinscriptos no supere los bancos disponibles, la asignación es directa.
En tanto, las instituciones donde los preinscriptos superen las vacantes, el 10 de diciembre, a las 16:00 hs, se realizará la asignación de un momento a través de INPROJUY.
