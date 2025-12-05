Tercera preinscripción a 1er año 2026: publicaron el listado de colegios con sobredemanda

Hoy vence el plazo para confirmar la inscripción para el ingreso a primer año (Imagen realizada con IA)

El pasado 2 de diciembre arrancó el tercer proceso de preinscripción para el ingreso a 1er año 2026. Siguiendo con el cronograma compartido por el Ministerio de Educación, este viernes se publicaron los listados de los colegios que tienen sobredemanda.

Aquellos que superen la cantidad de alumnos inscriptos para los bancos habilitados, pasarán al proceso de "asignación de un momento".

Tercera inscripción a 1er año 2026: instituciones con sobredemanda En las escuelas donde la cantidad de preinscriptos no supere los bancos disponibles, la asignación es directa.

En tanto, las instituciones donde los preinscriptos superen las vacantes, el 10 de diciembre, a las 16:00 hs, se realizará la asignación de un momento a través de INPROJUY.

Sorteo Ingreso a primer año (Archivo) Cuáles son las instituciones con sobredemanda Centro Polivalente de Arte - San Salvador de Jujuy: bancos 29 – inscriptos 205

Secundario N°2 - San Salvador de Jujuy: bancos 20 - inscriptos 116

Secundario N°3 – Perico: bancos 14 – inscriptos 80

Secundario N°56 - El Carmen: bancos 8 – inscriptos 24

Escuela de Comercio N°1 - San Pedro: bancos 25 - inscriptos 59

Escuela de Comercio N°1 – Perico: bancos 10 – inscriptos 73

Escuela de Comercio N°2 - San Salvador de Jujuy: bancos 19 – inscriptos 195

EET N°2 - San Pedro: bancos 15 – inscriptos 37

EET N°2 - San Salvador de Jujuy: bancos 9 – inscriptos 177

Escuela Normal – Libertador: bancos 23 – inscriptos 48 Ingreso a 1 año Cronograma para el ingreso a 1er año 2026 2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas.

tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas. 9 de diciembre: asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda.

asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda. 11 de diciembre: publicación de vacantes resultantes.

publicación de vacantes resultantes. 12, 15 y 16 de diciembre: instancia final de confirmación con documentación presentada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.