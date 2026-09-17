Terminar la primaria en Jujuy: el sueño de aprender no tiene edad

Adultos mayores en el camino de terminar la primaria

En diálogo con Canal 4 , la profesora Esther Tintilay compartió una de esas historias que muestran que la educación no tiene edad. Su tarea consiste en acompañar a adultos mayores que decidieron volver a estudiar para completar la primaria , muchos de ellos después de décadas de haber dejado las aulas.

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Con motivo del Día del Profesor , que se celebra este jueves, Esther contó cómo es enseñar a estudiantes que pueden tener 70 u 80 años y que, pese al paso del tiempo, mantienen intactas las ganas de aprender.

“ La verdad que es muy satisfactorio, porque ver a ellos que se interesan, que todavía quieren aprender, que quieren hacer eso que les faltó en la vida, que es estudiar, es muy lindo, gratificante ”, expresó.

Para muchos de sus alumnos, regresar a estudiar significa concretar algo que por diferentes circunstancias no pudieron hacer cuando eran jóvenes.

Esther explicó que a lo largo de su experiencia encontró historias de personas que tuvieron que priorizar el trabajo, la familia o la crianza de sus hijos y dejaron los estudios en segundo plano.

“Hay hombres también que a lo mejor se dedicaron a trabajar y dejaron de lado los estudios”, relató. También recordó que muchas mujeres de generaciones anteriores no tuvieron las mismas posibilidades de acceder a la educación porque debían quedarse en sus hogares, cuidar a sus hijos y atender a sus familias.

Hoy, muchos de ellos encontraron una oportunidad para retomar ese camino.

Adultos mayores en el camino de terminar la primaria

“Que se animen”: el mensaje de Esther

Ante la pregunta sobre qué les diría a aquellas personas que sienten que ya es demasiado tarde para volver a estudiar, la docente fue contundente:

“Yo les diría que se animen, que es algo muy lindo”. “Yo les diría que se animen, que es algo muy lindo”.

Y explicó que las clases no se limitan a aprender contenidos escolares. También son un espacio de encuentro, intercambio y acompañamiento.

“No solo es hacer cálculos, sumar, restar, nada más, sino es además compartir todas sus vivencias, sus conocimientos”, destacó.

Para Esther, sus alumnos no llegan al aula sin conocimientos. Por el contrario, traen consigo décadas de experiencias que también enriquecen a quienes están frente a ellos.

Adultos mayores en el camino de terminar la primaria

La experiencia de los alumnos también transforma a los docentes

La enseñanza, en este caso, funciona en ambos sentidos. Esther reconoce que cada encuentro con sus estudiantes también le deja algo.

“La verdad que también aprendemos, porque ellos traen tanto conocimiento, que también aprendemos”, contó.

Además, señaló que muchos necesitan ser escuchados y disfrutan compartir sus experiencias de vida.

“Ellos también necesitan ser escuchados, les gusta contar experiencias”, explicó.

Esa relación convierte a las clases en mucho más que un espacio destinado exclusivamente a completar contenidos educativos.

Esther también destacó que el acompañamiento debe adaptarse a las posibilidades de cada persona.

“Siempre es hermoso porque respetamos todos sus tiempos”, explicó.

En ese proceso también se contemplan situaciones de salud y las distintas circunstancias personales que pueden atravesar los adultos mayores.

La propuesta busca que cada estudiante pueda avanzar a su propio ritmo, sin perder de vista el objetivo de completar su educación primaria.

Veinte centros para terminar la primaria

La iniciativa se desarrolla a través del Centro de Terminalidad Primaria (CETP), dependiente de la Dirección de Adultos Mayores, junto a la Modalidad de Educación para Jóvenes y Adultos (MEPJA).

Esther explicó que existen 20 centros en la Región 3, incluyendo Volcán, distribuidos en distintos puntos de la capital, parroquias y centros vecinales.

En su caso particular, dicta clases en un espacio cedido por la Municipalidad.

Allí comparte las jornadas con personas mayores que, además de estudiar, participan de otras actividades.

¿Dónde pueden inscribirse?

Para quienes quieran comenzar o retomar sus estudios, las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año. Esto permite que las personas interesadas puedan incorporarse sin tener que esperar el inicio de un nuevo ciclo lectivo.

Los interesados pueden acercarse a: Jorge Newbery 996 de lunes a viernes, de 14 a 19 horas

Allí las docentes brindan información sobre el trayecto educativo y realizan la inscripción correspondiente.

La propuesta está destinada a quienes quieran completar el nivel primario, incluso si hace muchos años que dejaron de estudiar.

Volver a sentirse protagonistas

La experiencia no se limita al aula. Los alumnos de Esther también participaron del desfile Bienvenida Primavera, donde pudieron compartir junto a otros estudiantes y ser protagonistas de una celebración.

Participaron de los docentes en el desfile Bienvenida Primavera

“Es hermoso la vivencia que ellos tienen, de ver a la gente, de ser los protagonistas, porque fueron los protagonistas”, contó emocionada.

Y todavía tienen más para celebrar: Esther adelantó que sus alumnos también participarán de la Fiesta de los Estudiantes, prevista para el viernes 18.

“Tenemos la fiesta el viernes 18, así que tenemos doble festejo nosotros”, dijo con una sonrisa.

Sus alumnos, algunos con 70 y hasta 80 años, decidieron volver a las aulas y demostrar que la edad no tiene por qué ser un límite para perseguir un sueño.

Y Esther, desde su lugar de docente, acompaña ese camino mientras también se lleva algo de cada una de esas historias.

Porque, como ella misma resumió durante la entrevista con Canal 4, “ellos traen tanto conocimiento, que también aprendemos”.