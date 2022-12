Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente.

Recomendaciones por alerta amarilla

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Qué es un alerta meteorológico?

Estado de transitabilidad: con precaución

Con motivo de pronosticarse en el día de la fecha en horas de la noche un alerta amarilla por lluvias, tormentas, acompañadas por ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, se recomienda a los conductores circular con precaución por los distintos corredores viales, respetando las señales de tránsito, las velocidades máximas manteniendo la distancia apropiada de frenado, no detenerse bajo los árboles y tomar toda medida de seguridad pertinente.

Asimismo, desde Seguridad Vial solicitan evitar transitar en horario nocturno.