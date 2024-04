Tiene autismo y contó su historia, "la sociedad es muy cruel y superficial"

De chica tuvo que enfrentarse con una sociedad que no conocía la palabra autismo, y mucho menos sus implicancias. La pasó muy mal, pero supo afrontar cada desafío, "cuando era niña nadie hablaba de esto, me enfrenté a muchos maestros que le decían a mi mamá que yo era extraña por eso me tuvieron que cambiar de dos colegios. Me enfrenté a una sociedad muy cruel y superficial. Durante muchos años creí que tenía que ser internada, fue una niñez bastante complicada".