Todo Jujuy alcanzó los 400 mil seguidores en Instagram y consolida su comunidad en el norte argentino

Todo Jujuy alcanzó los 400 seguidores en Instagram
Todo Jujuy continúa creciendo y marcando presencia en el ecosistema digital. En las últimas horas, el medio alcanzó los 400 mil seguidores en Instagram, consolidándose como la comunidad informativa más grande del noroeste argentino.
Este logro es el resultado de un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, acompañado por una audiencia que elige informarse, participar y compartir cada contenido que se publica.
Una comunidad que crece y participa
El crecimiento de Todo Jujuy no se explica solo en números, sino también en el vínculo con su audiencia. A diario, miles de seguidores interactúan con las publicaciones, comentan, comparten y también forman parte activa del contenido.
Además, los lectores pueden enviar información, fotos y videos a través del WhatsApp 3885007777, convirtiéndose en una pieza clave en la construcción de la agenda informativa.
Cobertura integral y diversidad de contenidos
Uno de los pilares del medio es la diversidad de contenidos. En sus plataformas, Todo Jujuy aborda noticias locales, deportivas, sociales, historias de vida, virales y hechos nacionales, logrando una cobertura amplia y cercana a la realidad de la gente.
Más allá del crecimiento en redes sociales, Todo Jujuy se posiciona como el diario digital más leído de la provincia y uno de los medios más importantes del noroeste argentino.
Este presente representa, al mismo tiempo, un desafío constante: seguir innovando, mejorando y manteniendo el compromiso con la audiencia, con información confiable y de calidad.
Innovación con responsabilidad
En 2023, TodoJujuy.com implementó un decálogo de uso de Inteligencia Artificial, siendo pionero en el interior del país en establecer lineamientos claros para el uso de esta tecnología.
Esta incorporación permitió optimizar la producción informativa en términos de calidad, velocidad y precisión, siempre bajo el criterio fundamental del medio: el rigor periodístico y el chequeo de la información.
Actualmente, las herramientas de IA forman parte del trabajo cotidiano de la redacción, potenciando los procesos sin reemplazar el rol del periodista, y reafirmando el compromiso con una comunicación responsable.
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