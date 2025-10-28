martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 13:06
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 28 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 28 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

resultados sorteo quiniela tombola.jpg
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 28 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 3604 - 04 La Cama

Los números ganadores:

  1. 3604

  2. 2879

  3. 8255

  4. 5556

  5. 2080

  6. 8651

  7. 1076

  8. 0538

  9. 0929

  10. 0566

  11. 8300

  12. 2054

  13. 9136

  14. 5661

  15. 8123

  16. 0172

  17. 7251

  18. 2063

  19. 4111

  20. 6543

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 8869 - 69 Los Vicios

Todos los números ganadores:

  1. 8869

  2. 1786

  3. 2320

  4. 5687

  5. 1894

  6. 1980

  7. 7291

  8. 5587

  9. 5477

  10. 7183

  11. 1050

  12. 1755

  13. 4301

  14. 5561

  15. 7405

  16. 0779

  17. 1784

  18. 7106

  19. 6886

  20. 9982

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

