Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 28 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 28 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 28 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 3604 - 04 La Cama
3604
2879
8255
5556
2080
8651
1076
0538
0929
0566
8300
2054
9136
5661
8123
0172
7251
2063
4111
6543
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 8869 - 69 Los Vicios
Todos los números ganadores:
8869
1786
2320
5687
1894
1980
7291
5587
5477
7183
1050
1755
4301
5561
7405
0779
1784
7106
6886
9982
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
