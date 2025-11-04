martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 13:23
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 4 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 4 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
resultados sorteo quiniela tombola.jpg
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 4 de noviembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 2540 - 40 El Cura

Los números ganadores:

  1. 2540

  2. 8891

  3. 3775

  4. 0777

  5. 9859

  6. 2608

  7. 5680

  8. 4908

  9. 4531

  10. 7973

  11. 2369

  12. 5153

  13. 1298

  14. 4544

  15. 5235

  16. 1557

  17. 4931

  18. 3760

  19. 9722

  20. 9154

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 3270 - 70 El Muerto de Sueño

Todos los números ganadores:

  1. 3270

  2. 1355

  3. 1753

  4. 2062

  5. 3854

  6. 1353

  7. 5450

  8. 0016

  9. 2849

  10. 5946

  11. 9905

  12. 2744

  13. 7110

  14. 1270

  15. 3374

  16. 9408

  17. 8656

  18. 5647

  19. 4287

  20. 4865

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

