Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 3 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 3 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 3 de noviembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 6585 - 85 La Linterna
-
6585
-
6959
-
5867
-
4811
-
1377
-
8490
-
6579
-
2974
-
3685
-
0161
-
6785
-
6868
-
0193
-
8768
-
6463
-
7826
-
3201
-
4263
-
3792
-
9602
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 6698 - 98 La Lavandera
Todos los números ganadores:
-
6698
-
6605
-
6227
-
9284
-
7184
-
9132
-
0519
-
0152
-
6936
-
1594
-
1807
-
1145
-
9357
-
5519
-
5889
-
6671
-
4293
-
8297
-
8288
-
6379
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
