lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 13:25
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 3 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, lunes 3 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
resultados sorteo quiniela tombola.jpg
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 3 de noviembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 6585 - 85 La Linterna

Los números ganadores:

  1. 6585

  2. 6959

  3. 5867

  4. 4811

  5. 1377

  6. 8490

  7. 6579

  8. 2974

  9. 3685

  10. 0161

  11. 6785

  12. 6868

  13. 0193

  14. 8768

  15. 6463

  16. 7826

  17. 3201

  18. 4263

  19. 3792

  20. 9602

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 6698 - 98 La Lavandera

Todos los números ganadores:

  1. 6698

  2. 6605

  3. 6227

  4. 9284

  5. 7184

  6. 9132

  7. 0519

  8. 0152

  9. 6936

  10. 1594

  11. 1807

  12. 1145

  13. 9357

  14. 5519

  15. 5889

  16. 6671

  17. 4293

  18. 8297

  19. 8288

  20. 6379

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

