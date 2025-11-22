Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, sábado 22 de noviembre

Resultados de la Tómbola Jujeña

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 20 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre

A la cabeza: 97 – La mesa

A la cabeza: 20 – La fiesta

Todos los números ganadores:

7220 3020 1209 5013 7477 7215 9128 9737 8590 6118 3986 9929 2857 7660 6293 9832 4072 8947 7787 2526

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 99 – Los hermanos

Todos los números ganadores:

3399 0961 8961 4645 4943 2969 3103 8641 3082 5620 0835 3867 7081 7514 6815 3797 1175 3170 9995 3792

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 86 – El humo

Todos los números ganadores:

7786 2718 3644 5406 3940 4698 1043 2439 7086 0605 3000 8953 2710 4862 7846 7441 5869 1330 2131 7704

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 32 – El dinero

Todos los números ganadores:

2332 2486 5609 3398 8299 8420 0392 4155 1625 7188 9988 7202 6844 9001 0801 2510 1971 3868 0476 6038

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs