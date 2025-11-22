Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, sábado 22 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 20 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, sábado 22 de noviembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 97 – La mesa
- 0097
- 8689
- 4105
- 8964
- 9951
- 5487
- 9354
- 0070
- 0423
- 9440
- 6622
- 9111
- 1833
- 7142
- 2246
- 1043
- 7601
- 4209
- 4442
- 2037
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 20 – La fiesta
Todos los números ganadores:
- 7220
- 3020
- 1209
- 5013
- 7477
- 7215
- 9128
- 9737
- 8590
- 6118
- 3986
- 9929
- 2857
- 7660
- 6293
- 9832
- 4072
- 8947
- 7787
- 2526
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 99 – Los hermanos
Todos los números ganadores:
- 3399
- 0961
- 8961
- 4645
- 4943
- 2969
- 3103
- 8641
- 3082
- 5620
- 0835
- 3867
- 7081
- 7514
- 6815
- 3797
- 1175
- 3170
- 9995
- 3792
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza: 86 – El humo
Todos los números ganadores:
- 7786
- 2718
- 3644
- 5406
- 3940
- 4698
- 1043
- 2439
- 7086
- 0605
- 3000
- 8953
- 2710
- 4862
- 7846
- 7441
- 5869
- 1330
- 2131
- 7704
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 32 – El dinero
Todos los números ganadores:
- 2332
- 2486
- 5609
- 3398
- 8299
- 8420
- 0392
- 4155
- 1625
- 7188
- 9988
- 7202
- 6844
- 9001
- 0801
- 2510
- 1971
- 3868
- 0476
- 6038
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.