domingo 23 de noviembre de 2025

22 de noviembre de 2025 - 21:22
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, sábado 22 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, sábado 22 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, sábado 22 de noviembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 97 – La mesa

  1. 0097
  2. 8689
  3. 4105
  4. 8964
  5. 9951
  6. 5487
  7. 9354
  8. 0070
  9. 0423
  10. 9440
  11. 6622
  12. 9111
  13. 1833
  14. 7142
  15. 2246
  16. 1043
  17. 7601
  18. 4209
  19. 4442
  20. 2037

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 20 – La fiesta

Todos los números ganadores:

  1. 7220
  2. 3020
  3. 1209
  4. 5013
  5. 7477
  6. 7215
  7. 9128
  8. 9737
  9. 8590
  10. 6118
  11. 3986
  12. 9929
  13. 2857
  14. 7660
  15. 6293
  16. 9832
  17. 4072
  18. 8947
  19. 7787
  20. 2526

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 99 – Los hermanos

Todos los números ganadores:

  1. 3399
  2. 0961
  3. 8961
  4. 4645
  5. 4943
  6. 2969
  7. 3103
  8. 8641
  9. 3082
  10. 5620
  11. 0835
  12. 3867
  13. 7081
  14. 7514
  15. 6815
  16. 3797
  17. 1175
  18. 3170
  19. 9995
  20. 3792

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 86 – El humo

Todos los números ganadores:

  1. 7786
  2. 2718
  3. 3644
  4. 5406
  5. 3940
  6. 4698
  7. 1043
  8. 2439
  9. 7086
  10. 0605
  11. 3000
  12. 8953
  13. 2710
  14. 4862
  15. 7846
  16. 7441
  17. 5869
  18. 1330
  19. 2131
  20. 7704

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 32 – El dinero

Todos los números ganadores:

  1. 2332
  2. 2486
  3. 5609
  4. 3398
  5. 8299
  6. 8420
  7. 0392
  8. 4155
  9. 1625
  10. 7188
  11. 9988
  12. 7202
  13. 6844
  14. 9001
  15. 0801
  16. 2510
  17. 1971
  18. 3868
  19. 0476
  20. 6038

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

