miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 10:45
Jujuy.

Tres días de duelo en el Poder Judicial por el fallecimiento del Dr. Sergio Jenefes

El Poder Judicial declaró tres días de duelo y asueto para hoy, miércoles 24 de septiembre, por el fallecimiento del Dr. Sergio Marcelo Jenefes.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Poder Judicial de Jujuy.

Poder Judicial de Jujuy.

En el marco de esta resolución, el máximo tribunal dispuso asueto administrativo en todas las dependencias judiciales para este miércoles 24 de septiembre de 2025, a partir de las 10 horas. No obstante, aclaró que los actos procesales que se lleven adelante en esa jornada conservarán plena validez.

La medida también establece que las audiencias previstas podrán realizarse con normalidad, aunque se habilita la posibilidad de suspenderlas siempre que exista acuerdo entre las partes involucradas.

¿Quién fue Sergio Marcelo Jenefes?

Jenefes se recibió de abogado en abril de 1975 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino e ingresó, el 18 de febrero de 2008, a la Justicia provincial como Juez del entonces Superior Tribunal de Justicia.

Fue Presidente del Alto Tribunal desde marzo a diciembre de 2020, y la impronta de su gestión, que impulso fuertemente el trabajo virtual y el uso intensivo de tecnología informática, permitió que el Poder Judicial de Jujuy sea uno de los pocos en el país que, en el marco de la emergencia sanitaria por Coronavirus, cumpliera con el servicio de Justicia sin interrupciones.

El Dr. Sergio Jenefes ocupó la vicepresidencia del Superior Tribunal de Justicia y luego de la Suprema Corte de Justicia, desde enero de 2021 hasta la fecha.

