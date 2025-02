Tres perros fueron atacados con hachas y cuchillos en Palpalá

image.png Casos de maltrato animal en Palpalá.

"Se están tomando cartas en el asunto, esto no va a pasar desapercibido", dijo y agregó que "para que nos tomen la denuncia hay que llevar la ley para que vean, luchar y esperar mucho también porque no quieren recibirla. El personal policial no está capacitado, si bien en algunas fiscalías actuaron de forma rápida no hay cuestiones previstas en la legislación como ser algún lugar para llevar al animal. Se puede denunciar, pero si no hay espacio para dejarlo, seguirá siendo maltratado en la calle o por el dueño."