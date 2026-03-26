¡Tu próximo terreno en un lugar espectacular!

Ubicado en la nueva zona Sur - El Ceibal, Ruta 9 km 14, frente a loteo Tipuana, se encuentra Barrio Jacarandá que ya transita sus últimas etapas de obra. Allí quedan los últimos lotes de 450 m², con financiación desde 10% de anticipo, en un barrio próximo a finalizar su infraestructura.
Proyectado con todos los servicios necesarios para una vida cómoda y conectada. El barrio cuenta con agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, calles enripiadas, cordón cuneta, una laguna y juegos infantiles, brindando un entorno ideal para familias y emprendedores.
Una opción particular
Existe al día de hoy, un terreno en una ubicación privilegiada en esquina, muy cerquita de la laguna y la zona de esparcimiento. Excelente para quien desee invertir de forma inmediata y de contado. Una oferta exclusiva hasta fin de mes que no se puede dejar pasar.
Cómo conocer los lotes y simular tu financiación
Quienes quieran conocer más sobre el proyecto pueden ingresar a Jacaranda360.com, donde es posible ver los lotes disponibles, recorrer el barrio con vistas 360°, consultar disponibilidad y simular las cuotas de financiación.
También se puede obtener información comunicándose al 388 4264099 o visitando la oficina comercial ubicada en José de la Iglesia 1390.
Visita abierta este viernes
Además, este viernes 27 de 14.00 a 19.00 horas los asesores comerciales estarán presentes en el acceso a loteo Tipuana (frente a Jacaranda) para mostrar los terrenos, recorrer el desarrollo y explicar las opciones de financiación.
La invitación está abierta a todas las familias e inversores que quieran conocer uno de los barrios que está impulsando el crecimiento urbano de la zona sur de Jujuy.