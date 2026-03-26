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26 de marzo de 2026 - 17:42
Jujuy.

¡Tu próximo terreno en un lugar espectacular!

Últimas oportunidades en loteo Jacarandá.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
¡Tu próximo terreno en un lugar espectacular!

¡Tu próximo terreno en un lugar espectacular!

Ubicado en la nueva zona Sur - El Ceibal, Ruta 9 km 14, frente a loteo Tipuana, se encuentra Barrio Jacarandá que ya transita sus últimas etapas de obra. Allí quedan los últimos lotes de 450 m², con financiación desde 10% de anticipo, en un barrio próximo a finalizar su infraestructura.

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Proyectado con todos los servicios necesarios para una vida cómoda y conectada. El barrio cuenta con agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, calles enripiadas, cordón cuneta, una laguna y juegos infantiles, brindando un entorno ideal para familias y emprendedores.

Una opción particular

Existe al día de hoy, un terreno en una ubicación privilegiada en esquina, muy cerquita de la laguna y la zona de esparcimiento. Excelente para quien desee invertir de forma inmediata y de contado. Una oferta exclusiva hasta fin de mes que no se puede dejar pasar.

¡Tu próximo terreno en un lugar espectacular!
¡Tu próximo terreno en un lugar espectacular!

¡Tu próximo terreno en un lugar espectacular!

Cómo conocer los lotes y simular tu financiación

Quienes quieran conocer más sobre el proyecto pueden ingresar a Jacaranda360.com, donde es posible ver los lotes disponibles, recorrer el barrio con vistas 360°, consultar disponibilidad y simular las cuotas de financiación.

También se puede obtener información comunicándose al 388 4264099 o visitando la oficina comercial ubicada en José de la Iglesia 1390.

Visita abierta este viernes

Además, este viernes 27 de 14.00 a 19.00 horas los asesores comerciales estarán presentes en el acceso a loteo Tipuana (frente a Jacaranda) para mostrar los terrenos, recorrer el desarrollo y explicar las opciones de financiación.

La invitación está abierta a todas las familias e inversores que quieran conocer uno de los barrios que está impulsando el crecimiento urbano de la zona sur de Jujuy.

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