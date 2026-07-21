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21 de julio de 2026 - 10:42
Jujuy.

Últimas entradas disponibles para ver a Noelia Pace en Jujuy: cómo comprarlas

La presentación de Noelia Pace en Jujuy será el 25 de julio en el Centro Cultural Martín Fierro. Las entradas están a la venta.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Noelia Pace

Noelia Pace

Noelia Pace se presentará en Jujuy con “Mediumnidad” y ya quedan las últimas entradas disponibles para asistir al espectáculo. La función será el 25 de julio, desde las 21 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro.

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Cómo comprar las entradas para Noelia Pace en Jujuy

Las entradas para la presentación de Noelia Pace en Jujuy se venden de manera online a través de Norteticket.com. Para adquirirlas podés ingresar al siguiente link: hacer click aquí.

Precios de las entradas

Los valores de las entradas, sin service charge, son los siguientes:

  • Platea A: $50.000.
  • Platea B: $40.000.
  • Pullman: $30.000.

De qué trata “Mediumnidad” de Noelia Pace

“Mediumnidad” es una experiencia única e irrepetible donde el público no solo presencia, sino que siente y vibra junto a las almas.

Noelia Pace conduce a comprender que la muerte no es un final, sino una transformación constante de la energía que nos constituye, atravesando tanto a quien fallece como a quienes permanecen en este plano terrenal.

Durante la experiencia, el público aprende a reconocerse energéticamente, a procesar el duelo, a identificar las señales del más allá y a coexistir con las almas.

Con herramientas de conexión individual y grupal, y desde la mirada de Noelia como tanatóloga y médium, cada sesión se plantea como un espacio de sanación profunda y consciente.

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