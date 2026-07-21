Últimas entradas disponibles para ver a Noelia Pace en Jujuy: cómo comprarlas

Noelia Pace se presentará en Jujuy con “Mediumnidad” y ya quedan las últimas entradas disponibles para asistir al espectáculo. La función será el 25 de julio, desde las 21 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro.
Cómo comprar las entradas para Noelia Pace en Jujuy
Las entradas para la presentación de Noelia Pace en Jujuy se venden de manera online a través de Norteticket.com. Para adquirirlas podés ingresar al siguiente link: hacer click aquí.
Precios de las entradas
Los valores de las entradas, sin service charge, son los siguientes:
- Platea A: $50.000.
- Platea B: $40.000.
- Pullman: $30.000.
De qué trata “Mediumnidad” de Noelia Pace
“Mediumnidad” es una experiencia única e irrepetible donde el público no solo presencia, sino que siente y vibra junto a las almas.
Noelia Pace conduce a comprender que la muerte no es un final, sino una transformación constante de la energía que nos constituye, atravesando tanto a quien fallece como a quienes permanecen en este plano terrenal.
Durante la experiencia, el público aprende a reconocerse energéticamente, a procesar el duelo, a identificar las señales del más allá y a coexistir con las almas.
Con herramientas de conexión individual y grupal, y desde la mirada de Noelia como tanatóloga y médium, cada sesión se plantea como un espacio de sanación profunda y consciente.
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